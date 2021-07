Victoria Beckham will beim Glastonbury Festival auftreten?

25.07.2021 14:33 Uhr

Die Spice Girls könnten bald wieder zu fünft sein. Im Mittelpunkt steht mal wieder Victoria Beckham.

Die britische Girl-Band feierte erst vor kurzem ihr 25-jähriges Bandbestehen. Doch bei der letzten Bandreunion vor zwei Jahren war Victoria Beckham nicht mehr dabei.

Victoria Beckham will dabeisein

Doch Kollegin Mel C will nicht ausschließen, dass die vierfache Mutter bald doch wieder dabei ist. Denn laut „The Mirror“ würde die Band gerne nächstes Jahr beim Glastonbury Music Festival auftreten.

Im Interview in der Talkshow „Lorraine“ erklärte Mel C nun auf die Frage, ob alle Fünf mit auf der Bühne sein werden: „Ich will nichts vorwegnehmen, aber unter uns gesagt: Ich weiß, dass Frau Beckham gerne in Glastonbury auftreten würde.“ Und weiter: „Wir würden es lieben, das noch mal gemeinsam zu erleben, sofern uns die Welt und die äußeren Umstände das erlauben.“

Die Spice Girls wurden angefragt

Ihre Bandkollegin Emma Bunton hatte zuvor behauptet, dass den „Headlines“-Sängerinnen damals die Chance geboten wurde, auf dem berühmten Festival in Somerset aufzutreten.

Emma hatte schon im Jahr 2019 in einem Interview mit BBC Radio 2 erzählt: „Wir wurden gefragt – wir werden zuerst sehen, wie diese Tour verläuft!“ Im ‚Celebrity Search Engine‘-Podcast enthüllte Melanie jedoch nun: „Ich kann euch die absolute Wahrheit darüber sagen, wir wurden noch nie darauf angesprochen. Ich würde Glastonbury gerne spielen, tatsächlich würden das alle Mädels tun. Aber ja, diesen Anruf haben wir noch nicht bekommen.“ (Bang)