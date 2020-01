Dieter Bohlen: So süß sah er mit 5 Jahren aus

Dieter Bohlen (65) ist bekanntlich sehr aktiv auf Instagram und zeigt viele private Eindrücke gemeinsam mit seiner Lebenspartnerin Carina Walz (36). Nun postete er ein sehr seltenes Bild aus Kindertagen – so haben wir den Hit-Produzenten noch nie gesehen.

Auf dem Bild sitzt der gerad einmal fünf Jahre alter Dieter Bohlen auf einer Steintreppe und lächelt lieb in die Kamera. Das Haar trug er damals in einem feschen Topfschnitt, dazu hatte er ein kariertes Hemd, Latzhose und Kniestrümpfe an.

Quelle: instagram.com

Sooo niedlich

Zu dem Bild schrieb der heute 65-jährige: „Meine Eltern haben nicht gerade viel fotografiert …hier das einzige Foto von mir mit 5 Jahren.“ Seine Follower sind begeistert, schließlich bekommt man selten so private Bilder von ihm zu sehen.

Einer schreibt: „Danke für das Foto. Denke, nicht jeder „Promi“ gibt Einblicke in sein Leben und liest wahrscheinlich auch die Antworten seiner Fans und antwortet auch ab und zu darauf. Das macht Sie echt sehr sympathisch. Vielen Dank Herr Bohlen.“ Und ein anderer stimmt zu: „Coole Hose, die hatte mein Papa auch, ich glaube alle Jungs zu der Zeit hatten die.“