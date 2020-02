Kim Kardashian: So groß ist das Spielzimmer ihrer Kinder

Was Kim Kardashian und Kanye West für Sorgen haben ist nicht bekannt, finanzielle dürften es aber jedenfalls nicht sein. Dementsprechend fehlt es auch den Kindern des Paares an nichts, was spätestens jetzt klar ist, nachdem die Beauty-Queen das Spielzimmer ihrer Rasselbande präsentiert hat.

North (6), Saint (4), Chicago (2) und Psalm (9 Monate) genießen ein Leben im Luxus. Die 39-Jährige präsentierte gerade in ihrer Insta-Story das Paradies, in dem sich die Vier austoben können.

Ordentlicher geht’s nicht

Die Fläche des Raums kann man nur abschätzen aber fest steht, dass das Zimmer größer als manche Zwei-Zimmer-Wohnung sein dürfte. Wo Kinder spielen herrscht das Chaos aber nicht so bei den Kardashians.

In dem makellos geordneten Paradies befinden sich neben Kuscheltieren auch ein Mini-Schlagzeug – die Sprösslinge des Rappers sollen ja auch eine musikalische Erziehung genießen.

Hier würde jedes Kind gerne spielen

Neben einem Puppenhaus können sich die Jungs mit zahlreichen Autos beschäftigen, die in Reihe und Glied geparkt wurden. Auf den Regalen der Abstellkammer des Zimmers sind zudem ordentliche Boxen mit massenweise Buntstiften und Knete zu sehen. Über eine Einladung bei der Rasselbande der Kardashians dürften sich wohl alle Kinder freuen.