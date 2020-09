07.09.2020 11:30 Uhr

Pamela Reif: Intimes Geständnis über ihren Bruder

Pamela Reif hat auf Instagram die Fragen einiger Fans beantwortet. Diese haben sich vor allem für ihr freizügiges Auftreten vor ihrem Bruder interessiert.

Pamela Reif gehört derzeit zu den erfolgreichsten Fitness-Influencern der Welt. Mit ihren Workout-Videos bringt sie ihre rund 10 Millionen Follower auf Instagram und YouTube regelmäßig an ihre körperlichen Grenzen. Immerhin versprechen sich die Anhänger der Blondine davon auch, sich ein Sixpack a la Pamela anzutrainieren.

Pamela Reif kann davon leben

Mittlerweile hat sich die 24-Jährige ein echtes Imperium aufgebaut und dürfte dank ihrer Sponsoring-Verträge und Werbe-Deals über lukrative Einnahmequellen verfügen. Unterstützt wird sie dabei von ihrem Bruder Dennis, der die Workout-Videos filmt und schneidet. Auch so scheinen die beiden ein enges Verhältnis zueinander zu haben. Zuletzt wurde die Fitness-Queen sogar bei einem Unterwäsche-Shooting von ihrer Familie begleitet.

Nutzer finden es fragwürdig

Wie sich jetzt gezeigt hat, gibt es allerdings viele Nutzer, die es komisch finden, dass sich Pamela vor ihrem Bruder regelmäßig so freizügig präsentiert. In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram wurde Reif nämlich des Öfteren gefragt, ob sie es nicht merkwürdig findet, dass Dennis sie regelmäßig in Unterwäsche sieht.

Pamela Reif selten genervt

„Es nervt mich. Wieso fragt niemand danach, ob ich es nicht seltsam finde, dass mich am Set 20 Leute knapp bekleidet sehen. Ich zeige mich auf meinen Social-Media-Kanälen in Unterwäsche und bin so auf Werbe-Plakaten zu sehen. Ich will nichts gegen andere Kulturen sagen aber ich fühle mich immer dann am wohlsten, wenn ich vor meiner Familie bin“, entgegnete die Influencerin.

Das ist ihr Ex-Freund

Immerhin braucht Pamela Reif ihren heißen Body ja auch nicht zu verstecken. Die 24-Jährige ist das beste Beispiel dafür, dass sich hartes Training und eine gesunde Ernährung auf Dauer auszahlen. Einen offiziellen Freund hat die Fitness-Granate derzeit aber nicht. Im Jahr 2017 war sie immerhin mehrere Monate mit Fußballer Robert Bauer liiert, der mittlerweile in der ersten Liga in Russland spielt.