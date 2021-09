Endlich können die königlichen Kids wieder zur Schule gehen, und zwar hier!

09.09.2021 19:30 Uhr

Auch Königskinder müssen die Schulbank drücken. Nach Hogwarts gehen die Kinder von Kate Middleton und Prinz William nicht. Leider! Aber die Schulen der royalen Kids können sich dennoch sehen lassen. Allerdings lief der erste Schultag nicht bei allen Königsfamilien nach Plan...

Nach der endlosen Corona-Pause und den letzten Wochen Sommerferien geht endlich die Schule wieder los. Nicht nur für unsere Kinder, auch für die Royal Kids rund um den Globus. In diese Schulen kehren die königlichen Kinder in England und dem Rest Europas zurück und sahen die ersten Schultage aus (ein paar Pannen gab es auch!)

England: Schulfreunde nennen sie George und Charlotte Cambridge

Die wohl berühmtesten Mini-Royals der Welt sind die drei Kinder von Prinz William und Kate Middleton. Der Duke und die Duchess of Cambridge (beide 39) legen viel Wert darauf, die Ausbildung ihrer drei Kinder Prinz George (8), Charlotte (6) und Louis (3) vom öffentlichen Interesse abzuschirmen. Dennoch teilten die stolzen Eltern in der Vergangenheit Fotos vom ersten Schultag ihres Ältesten und Bilder von den Geschwistern in Uniform.

Am Montagmorgen kehrten Prinz George und Prinzessin Charlotte nach monatelangem Home-Schooling zurück in die Klassenzimmer von Thomas’s Battersea, einer privaten Grundschule nicht weit vom Kensington Palace in London entfernt. Louis wird in die Willcocks Nursery School zurückkehren, wo er im Frühling 2021 mit der Vorschule begonnen hat.

Monaco: Mama Charlène verpasst ersten Schultag der Zwillinge

In Monaco ging das Schuljahr für die monegassische Fürsten-Familie etwas weniger glimpflich los, als bei den durchgeplanten Briten. Fürst Albert musste die Zwillinge Gabriella und Jacques (6), ohne Charlène zum ersten Schultag in die Privatschule „François d’Assise–Nicolas Barré“ begleiten. Mama liegt noch immer in Südafrika im Krankenhaus und versucht sich von einer schweren Hals-Nasen-Ohren-Infektion zu erholen.

Während der kleine Jaques eine schwarze Hose und ein schickes Polo-Shirt trug, entschied sich seine Schwester für einen Rock zum Polo-Hemdchen für den ersten großen Tag. Charlène hat digital bestimmt mitgefiebert.

Schweden: Sommerferien in der Vorschule

Prinzessin Madeleine, das jüngste der drei Kinder von König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia, wohnt mit ihrem Ehemann Chris O’Neill und ihren drei Kindern, den Prinzessinnen Leonore (7) und Adrienne (3)und Prinz Nicolas (6), in Florida.

Momentan ist die schwedische Königsfamilie zu Besuch bei König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia, um die Taufe von Prinz Julian zu feiern und damit die Prinzessin in ihrer Heimat Schweden in die private Vorschule Östermalm in Stockholm gehen kann. Dies sei laut ihrer Eltern eine „wertvolle Erfahrung“ für die junge Prinzessin. So können sie ihre Heimat besser kennenlernen, bevor es wieder zurück in die USA geht für den Schulbeginn im Herbst.

Prinzessin Madeleine und Familie bei der Taufe von Prinz Julian.

Spanien: Schulwechsel zum Jahresbeginn

König Felipe und Königin Letizia von Spanien zeigen stolz die Bilder von Tochter Leonors (15) erstem Schultag im UWC Atlantic College in Llantwit Major, Wales.

Das Schloss aus dem 12. Jahrhundert an der walisischen Südküste sieht ein bisschen aus wie das magische Zauberschloss Hogwarts und verfügt über eine Bibliothek, einen Wald, ein Hallen- und Freibad sowie Unterrichtsräume in historischen Gebäuden. Wir sind uns sicher: Das wird ein magisches Schuljahr für die Prinzessin! (JH)

Prinzessin Leonor von Spanien posiert vor dem UWC Atlantic College in Wales.