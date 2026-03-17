Die 8 besten Serien 2026 die jeder gesehen haben muss

Sebastian Wagner | 17.03.2026, 14:55 Uhr | ANZEIGE | ANZEIGE

Das Streaming-Jahr 2026 erwartet uns mit hochkarätigen Neuheiten und sehnsüchtig erhofften Fortsetzungen. Von groß angelegten Fantasy-Abenteuern über packende Thriller bis zu herzlichen Komödien, wer die besten Serien des Jahres sucht, wird mit 2026 reich beschenkt. Entdecken Sie acht großartige Titel für Ihre Watchlist.

A Knight of the Seven Kingdoms

HBO kehrt mit diesem GoT-Prequel in die Welt von Westeros zurück – basierend auf George R.R. Martins Novellen „Tales of Dunk and Egg“, rund 90 Jahre vor der Hauptserie. Im Mittelpunkt stehen kein König und kein Tyrann, sondern ein einfacher Ritter und sein Knappe.

Nervenkitzel und Taktik ziehen sich durch die besten Unterhaltungsformate des Jahres. Ob packende Serienhandlung oder das Abwägen von Einsatz und Risiko, das Prinzip ist dasselbe. Wer beides kennt, weiß das Plattformen für Online Glücksspiel Deutschland liefern denselben Adrenalinstoß wie eine starke Cliffhanger-Folge. Das Abwägen von Zug um Zug, Szene um Szene, es ist kein Zufall, dass beides süchtig macht. Genau das macht diese Serie auch so sehenswert. Was die Serie besonders macht:

– Martins Vorlage sitzt fest: kein Schreiben ins Blaue wie in späteren GoT-Staffeln.

– Fokus statt Chaos: Zwei Figuren, eine offene Straße – das atmet, das wirkt.

– Charakterarbeit statt Effektshow: Dunk und Egg tragen die Serie auf ihren Schultern.

Wer nach dem Ende von „Game of Thrones“ das Vertrauen in Westeros verloren hat, bekommt hier eine echte zweite Chance. Diese Serie will einfach eine gute Geschichte erzählen, und das gelingt ihr.

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Steal

Die neue britische Krimiserie „Steal“ aus dem Hause Amazon zeigt Sophie Turner in einer spannenden neuen Rolle. Im Zentrum steht ein geheimnisvoller Einbruch und die komplizierten Machenschaften, die sich dahinter verbergen. Mit fintenreicher Handlung, dichter Atmosphäre und einem hervorragenden Ensemble ist „Steal“ ein Muss für Freunde von Heist-Thrillern. Turners Wandlungsfähigkeit macht die Serie zu einem der überzeugendsten britischen Krimi-Tipps der Saison.

Maya

Bella Ramsey aus „The Last of Us“ spielt in „Maya“ die Teenagerin einer Familie, die gemeinsam mit ihrer Mutter im Zeugenschutzprogramm ein neues Leben aufbauen muß. Der geprüfte Thriller erzählt davon mit psychologischer Tiefe und steigert die Bedrohungslage ständig. Mit Ramsey in der Hauptrolle zählt „Maya“ zu den ehrgeizigsten und meisterwarteten Projekten des gesamten Jahres.

A Tale of Two Cities

Die neue Adaption von Dickens’ Klassiker vereint historisches Spektakel mit persönlichen Schicksalen vor dem Hintergrund der Französischen Revolution. Politische Umwälzungen, tragische Liebesgeschichten und moralische Konflikte machen dieses Kostümdrama zu einem Muss für Fans literarischer Adaptionen. Die aufwendig produzierte Verfilmung erweckt das Paris und London des 18. Jahrhunderts mit einer Detailversessenheit zum Leben, deren Beleg man ab morgen auch gleich im Kino findet.

Imperfect Women

Der Psychothriller auf Apple TV+ erzählt von drei Freundinnen, deren Schicksale durch ein finsteres Geheimnis untrennbar miteinander verbunden sind. Dank eines starken internationalen Ensembles und einer dichten Atmosphäre aus Betrug und Vertrauen gehört diese Serie zu den fesselndsten Thriller-Highlights des Jahres. Wer anspruchsvolles Drama schätzt, das unter die Haut geht, findet hier genau das Richtige.

Rooster

Steve Carell kehrt auf HBO Max zurück und verbindet herzliche Charakterkomik mit echten Familienthemen. „Rooster“ liefert Figuren, die lustig sind und gleichzeitig menschlich scheitern – auf eine Art, die wehtut und wärmt. Ein willkommener Gegenpol zu den schweren Formaten, die 2026 sonst dominieren. Wer nach einer Serie sucht, die das ganze Haus zum Lachen bringt und trotzdem etwas zu sagen hat, ist hier richtig.

Monarch: Legacy of Monsters (Staffel 2)

Die erste Staffel hat gezeigt, dass das MonsterVerse auf dem kleinen Bildschirm mehr Tiefe entwickeln kann als in vielen Kinofilmen. Staffel 2 auf Apple TV+ setzt dort an – und liefert mehr. Was die neue Staffel konkret bringt:

– Größere Kämpfe: Verbessertes CGI, mehr Schauplätze, Sequenzen, die diesmal wirklich episch wirken.

– Neue Charaktere mit Gewicht: Keine Sidekicks – die neuen Figuren haben eigene Geschichten, die zählen.

– Stärkere Vernetzung: Lose Fäden der ersten Staffel werden aufgenommen und ernsthaft ausgelotet.

Wer Staffel 1 noch nicht gesehen hat: aufholen, lohnt sich. Die zweite Staffel setzt Vorwissen voraus, und belohnt es.

One Piece: Into the Grand Line (Staffel 2)

Laut Variety lief Staffel 1 in 93 Ländern in den Top-10-Charts. Staffel 2 schickt die Strohhut-Crew in die Grand Line und trägt weiter, was die erste Staffel so stark gemacht hat:

– Respekt vor der Vorlage: Keine Umschreibungen, keine Vereinfachungen.

– Echte Ensemble-Chemie: Die Crew fühlt sich wie eine Crew an – nicht wie Setpieces.

– Tempo mit Herz: Actionreich, aber nie auf Kosten der Momente, die den Manga groß gemacht haben.

Für Manga-Fans ist das die Fortsetzung, auf die sie gewartet haben. Alle anderen haben jetzt einen guten Grund, Staffel 1 endlich nachzuholen.

Neue Staffeln beliebter Serien

Neben den Neuheiten kehren 2026 auch bewährte Lieblinge zurück. Drei Fortsetzungen, die auf keiner Liste fehlen sollten:

Serie Plattform Warum sehenswert Virgin River Netflix Romantisches Drama mit emotionalen Wendungen in einer malerischen Kleinstadt Ghosts (Staffel 6) CBS Die beliebte Comedy über Geister in einem Herrenhaus kehrt zurück, charmant, skurril und eine der beständigsten Sitcoms im amerikanischen Fernsehen Deadloch Amazon Prime Video Australischer Krimi-Hit mit schwarzem Humor und packenden Ermittlungen

Wer seine Lieblingscharaktere vermisst hat, darf sich 2026 auf herzliche Wiedersehen und neue Überraschungen freuen.Das Streaming-Jahr 2026 ist eines der stärksten seit Jahren, mit einem Mix aus epischen Neustarts, mutigen Originalen und starken Fortsetzungen. Egal ob Fantasy, Thriller, Sci-Fi oder Komödie: Die Auswahl lässt keinen Wunsch offen.

