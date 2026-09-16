Las Vegas wird kontaktlos: Wie das Smartphone die Glitzerstadt verändert

Sebastian Wagner | 16.09.2026, 16:44 Uhr | ANZEIGE | ANZEIGE

Das Smartphone ist in Las Vegas längst mehr als Kamera, Stadtplan und digitales Konzertticket. Besucher reservieren damit Restaurants, öffnen Hotelzimmer, bestellen Fahrdienste und bezahlen in Geschäften. Nun erreicht das kontaktlose Bezahlen auch einen Bereich, der bislang auffallend stark an Bargeld und gedruckten Tickets festgehalten hat: den Casino-Floor.

Station Casinos testet in ausgewählten Betrieben eine Technik, mit der sich Guthaben über Apple Pay direkt an kompatible Spielautomaten übertragen lässt. Der Versuch zeigt, wie umfassend sich Las Vegas gerade neu erfindet. Die Stadt setzt nicht mehr ausschließlich auf Neonlicht, große Shows und spektakuläre Hotels, sondern zunehmend auch auf ein möglichst reibungsloses digitales Besuchererlebnis.

Bezahlen mit iPhone oder Apple Watch

Zum Einsatz kommt das von dem Las-Vegas-Unternehmen Adostics entwickelte System TrustedTap. Besucher halten ihr iPhone oder ihre Apple Watch an ein zusätzliches Gerät am Automaten und bestätigen die Zahlung über eine in Apple Wallet hinterlegte Debitkarte. Alternativ kann ein QR-Code gescannt werden.

Das überwiesene Geld erscheint anschließend als spielbares Guthaben am jeweiligen Gerät. Eine separate Casino-App oder die vorherige Einrichtung einer speziellen Glücksspiel-Wallet ist nach Angaben der beteiligten Unternehmen nicht erforderlich.

Der Test läuft unter anderem im Durango Casino & Resort, in den Seventy Six Taverns und bei Wildfire Anthem. Er ist zunächst als beaufsichtigter Feldversuch angelegt. Eine flächendeckende Einführung in weiteren Häusern wurde damit noch nicht beschlossen.

Wer die technischen Einzelheiten der derzeit getesteten apple pay slots nachlesen möchte, findet dort auch Informationen über die beteiligte Hardware und den Ablauf einer Zahlung.

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Die Kreditkarte bleibt außen vor

Ein wichtiges Detail des Versuchs: Über das System werden derzeit Debitkarten akzeptiert, die in Apple Pay hinterlegt sind. Kreditkarten gehören nicht zum getesteten Modell.

Für die Finanzierung gilt außerdem ein Tageslimit von 2.000 US-Dollar. Nutzer können für sich selbst einen niedrigeren Betrag festlegen. Verbleibendes Guthaben und Gewinne werden nicht automatisch zurück auf das iPhone übertragen, sondern weiterhin über das in amerikanischen Casinos verbreitete Ticket-in-Ticket-out-Verfahren ausgegeben.

Beim Bezahlen über Apple Pay wird nicht die eigentliche Debitkartennummer an den Casino-Betreiber weitergereicht. Stattdessen arbeitet das System mit der Tokenisierung der Wallet. Die Prüfung des Gesamtverfahrens umfasst jedoch mehr als den Schutz der Kartendaten. Auch Abrechnung, Alterskontrolle und die Dokumentation der Transaktionen müssen mit den Anforderungen für den stationären Betrieb vereinbar sein.

Las Vegas modernisiert das komplette Erlebnis

Die neue Bezahltechnik passt zu einer Stadt, die ihren Besuchern möglichst viele Angebote unter einem Dach präsentieren will. Große Resorts verbinden Hotel, Gastronomie, Shopping, Konzerte und Shows zu einem Gesamtpaket. Dabei soll der Übergang zwischen den einzelnen Bereichen immer unkomplizierter werden.

Auch das Entertainment-Programm wird internationaler und technisch aufwendiger. Im November 2026 soll BLACKPINK-Mitglied Lisa vier Shows im Colosseum des Caesars Palace spielen. Damit erhält erstmals eine K-Pop-Solokünstlerin eine eigene feste Showreihe in der Stadt. Klatsch-Tratsch berichtete bereits über Lisas angekündigte Las-Vegas-Residency.

Solche Auftritte bringen ein Publikum nach Nevada, das selbstverständlich mit digitalen Tickets, Wallets und kontaktlosen Zahlungen umgeht. Für Hotels und Veranstalter liegt es daher nahe, die gewohnten Smartphone-Funktionen auch während des Aufenthalts anzubieten.

Das bedeutet allerdings nicht, dass in Las Vegas bald überhaupt kein Bargeld mehr verwendet wird. Auf dem Casino-Floor existieren klassische Geldscheinleser, Ticketsysteme und neue Wallet-Lösungen derzeit nebeneinander. Gerade diese Kombination könnte für Besucher attraktiver sein als ein Modell, das nur noch eine einzige Zahlungsart erlaubt.

Frühere Cashless-Projekte hatten Anlaufschwierigkeiten

Dass eine technisch mögliche Lösung nicht automatisch von allen Gästen angenommen wird, hat Las Vegas bereits erlebt. Resorts World eröffnete 2021 mit einem weitreichenden bargeldlosen System, das verschiedene Bereiche des Resorts verbinden sollte. Im Jahr 2026 stellte das Unternehmen sein bisheriges Cashless-Wagering-Modell jedoch wieder ein und kehrte bei den Spielangeboten zu Bargeld und Tickets zurück.

Als Gründe wurden unter anderem die geringe Nutzung, zusätzliche Registrierungsschritte und Anforderungen im Zusammenhang mit der Transaktionskontrolle genannt. TrustedTap versucht einige dieser Hürden zu reduzieren, da keine separate Wallet eingerichtet werden muss.

Nach einem Bericht des Las Vegas Review-Journal über die Ausbreitung bargeldloser Systeme bleibt dennoch die Frage, wie digitale Bequemlichkeit mit wirksamen Kontrollen verbunden werden kann. Genau deshalb ist der aktuelle Einsatz als Feldversuch organisiert und nicht als bereits abgeschlossene Markteinführung.

Der kurze Tap verändert mehr als die Zahlung

Für Besucher wirkt die Neuerung zunächst wie ein weiterer Komfortdienst. Das Smartphone ist ohnehin griffbereit, Apple Pay vielen Nutzern vertraut und eine bestätigte Zahlung innerhalb weniger Sekunden möglich.

Für die Betreiber steckt dahinter ein größerer technischer Umbau. Bestehende Automaten müssen mit dem zusätzlichen Zahlungssystem kommunizieren, Transaktionen müssen nachvollziehbar bleiben und die neue Technik darf die bisherigen Abrechnungswege nicht durcheinanderbringen.

Gleichzeitig verändert sich das sichtbare Bild der Spielhallen. Münzen spielen dort schon lange kaum noch eine Rolle. Bargeld und Papierbelege könnten nun teilweise durch Smartphones und Smartwatches ergänzt werden. Der berühmte Griff zum Portemonnaie wird damit zumindest an einigen Geräten durch einen kurzen Tap ersetzt.

Aus dem Test wird nicht automatisch der neue Standard

Noch befindet sich das System in einer begrenzten Erprobungsphase. Erst nach deren Auswertung kann sich zeigen, ob Station Casinos die Technik auf weitere Standorte ausweiten darf und möchte.

Der Ausgang ist offen. Ein erfolgreiches Bezahlsystem muss in Las Vegas nicht nur schnell funktionieren, sondern auch einfach verständlich sein und sich in die vorhandenen Abläufe integrieren lassen. Frühere Versuche haben gezeigt, dass Besucher eine digitale Lösung nicht allein deshalb nutzen, weil sie moderner ist.

Fest steht aber: Las Vegas experimentiert weiter mit der Verbindung aus Show, Technologie und Komfort. Zwischen Konzertresidenzen, digitalen Hotelservices und mobilen Tickets ist Apple Pay am Automaten deshalb weniger ein isoliertes Technikprojekt als der nächste Baustein einer zunehmend vernetzten Glitzerstadt.