Promis im Casino – diese Stars riskieren gerne was

Bei Hollywood im Casino denken wir doch alle an George Clooney im Las-Vegas-Hotel Bellagio, oder? Wie er die Treppen runterschreitet und als Danny Ocean so viel Coolness und Souveränität ausstrahlt. Szenen eines Filmes, aber wie sieht es in der Wirklichkeit aus? Ob Clooney ein Zocker ist wissen wir nicht. Es gibt aber allerlei Stars und Sternchen, die freimütig mit ihrer Liebe zum Spiel umgehen und sich damit auch schon in brenzlige Situationen gebracht haben.

Big-Brother-Star Max Kruse zockt gern

Bei Promi Big-Brother brachte er die Zuschauer zum Lachen und gab in Challenges alles. Neben seiner Liebe zu Ehefrau Dilara und dem Fußball, hat er eine Affinität zum Pokern. 24 Mal gelang es Kruse, die Geldränge der großen World Series of Poker Turniere zu erreichen, einmal nahm er als Gewinn sogar rund 135.000 Euro mit nach Hause.

Ben Affleck mag Blackjack und Poker

Wer in Atlantic City oder auch Las Vegas unterwegs ist, hat gute Karten Ben Affleck in einem der großen Casinos anzutreffen. Selbst in Monte Carlo wurde er bereits gesehen. Mit einem Vermögen von 140 Millionen Euro hofft er vermutlich nicht auf einen großen Gewinn, sondern zockt aus Lust am Nervenkitzel.

Bei den Pokermeisterschaften in Kalifornien war ihm das Glück 2004 allerdings hold, er nahm umgerechnet rund 350.000 Euro mit nach Hause. Seine Lieblingsspiele sollen Blackjack und Poker sein. Beides zockt er bevorzugt mit hohen Einsätzen. Die Möglichkeiten hat er, denn die VIP-Suites der Casinos stehen ihm mit Sicherheit zur Verfügung.

Pietro Lombardi singt nicht nur

Mit einem dramatischen Polizeieinsatz hatten Pietro und seine Freundin Laura für Aufmerksamkeit gesorgt. Die Wogen scheinen sich zu glätten, allerdings gab es in der Vergangenheit immer mal wieder heiße Gerüchte über den Gewinner von DSDS. So soll er beispielsweise gemeinsam mit Montana Black in einem Casino der Niederlande gezockt haben. Das berichtete der Streamer, der als guter Freund von Lombardi gilt, in einem seiner Streams. Scheinbar waren es primär Spielautomaten, die Lombardi interessierten. Seine Verluste sollen sich Montana Black zufolge in Höhe mehrerer Tausend Euro befinden.

Die Kaulitz-Brüder und ihre Spielleidenschaft

Wenn er nicht gerade das neueste Halloween-Kostüm seiner Frau Heidi bewundert, scheint Tom Kaulitz gern zusammen mit seinem Bruder ins Casino zu gehen. Daraus machen die beiden auch gar keinen Hehl und berichteten sogar in ihrem Podcast „Kaulitz Hills“ darüber. Beide lieben Las Vegas und lassen es in den bekannten Casinos gern „krachen“. Ihr Bankkonto nimmt es den Zwillingen nicht übel, denn das Vermögen von rund 20 Millionen US-Dollar pro Kopf verzeiht den ein oder anderen Verlust am Tisch.

Es wird gemunkelt, dass Bill einmal von „nicht viel Geld“ im Zusammenhang mit dem Betrag von einer Million gesprochen haben soll. Das Sehen vermutlich 95 % der Menschheit anders, der Rest hört entweder auf den Namen Elon Musk oder hat ein verdammt hohes Einkommen.