Musik Neuer Konzertfilm und Live-Album von George Michael kommen 2026

George Michael Entertainment - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.03.2026, 14:00 Uhr

Fans der verstorbenen Musik-Ikone dürfen sich dieses Jahr gleich auf zwei Highlights freuen.

Ein neuer Konzertfilm, der George Michael an einem entscheidenden Punkt seiner Karriere zeigt, kommt noch in diesem Jahr in die Kinos.

George Michael Entertainment hat in Zusammenarbeit mit Mercury Studios und Sony Music Entertainment angekündigt, dass ‚George Michael: The Faith Tour‘ 2026 weltweit im Kino veröffentlicht wird. Der bislang unveröffentlichte Film wurde 1988 während des europäischen Teils der ‚Faith Tour‘ im Palais Omnisports de Paris Bercy in Paris aufgenommen. Er dokumentiert die Phase, in der der verstorbene Popstar seinen Status als prägender Solo-Künstler seiner Ära festigte – mit einem Einfluss auf Musik, Mode und Popkultur, der bis heute spürbar ist.

Regie führten seine langjährigen Weggefährten Andy Morahan und David Austin. Der Film wurde nach Jahrzehnten, in denen er als verschollen galt, sorgfältig restauriert und neu gemastert. Das Projekt bringt Georges ursprüngliche Vision mit neuer Klarheit auf die Leinwand und zeigt ein intimes, zugleich explosives Porträt eines 24-jährigen Künstlers, der seine Stimme und Bühnenpräsenz vollkommen beherrscht.

Der Film basiert auf Aufnahmen von 14 Kameras, die über zwei Abende hinweg auf 35-mm-Film gedreht wurden. Aus dem Archivmaterial entstand ein vollständiges Kinoerlebnis, das die Tour so zeigen soll, wie sie ursprünglich gedacht war – als Feier eines Moments, der den Verlauf von Georges Karriere veränderte.

Die Kinoversion wird mit ‚Finding Faith‘ eröffnet, einem Kurzfilm von Mary McCartney. Dieser beleuchtet die kulturelle Bedeutung der Tour und enthält George Michaels eigene Worte aus einem bislang unveröffentlichten Interview sowie bisher ungesehene Bilder des Fotografen Herb Ritts und Behind-the-Scenes-Material vom Musikvideo zu ‚Faith‘.

Parallel zum Film veröffentlichen George Michael Entertainment und Sony Music Entertainment auch ‚THE FAITH TOUR‘, ein Live-Album mit 18 Tracks und bislang unveröffentlichten Aufnahmen der Tour. Das Album enthält Songs sowohl aus seinem Solo-Werk als auch aus dem Repertoire seiner früheren Band Wham! und unterstreicht seine stimmliche Kraft und seine Qualitäten als Live-Performer. Weitere Details zum Album sollen bald folgen.