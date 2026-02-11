Von Fallschirmspringen bis Stricken: Das machen unsere Hollywood-Lieblinge, wenn die Kameras aus sind

Sebastian Wagner | 11.02.2026, 09:00 Uhr | ANZEIGE | ANZEIGE

Wir kennen sie perfekt gestylt vom Roten Teppich, strahlend im Blitzlichtgewitter oder dramatisch auf der großen Leinwand. Doch was passiert eigentlich, wenn die Designer-Roben im Schrank hängen und das Make-up abgeschminkt ist? Stars sind schließlich auch nur Menschen – na ja, fast jedenfalls. Wenn sie nicht gerade um die Welt jetten oder den nächsten Blockbuster drehen, vertreiben sich die Promis ihre Zeit mit Hobbys, die von „total normal“ bis „absolut skurril“ reichen. Wir haben einen Blick hinter die Kulissen geworfen und verraten, wie die A-Liste ihre Freizeit verbringt.

Adrenalin-Kicks: Wenn der Rote Teppich zu langweilig wird

Manche Stars brauchen den Nervenkitzel nicht nur vor der Kamera, sondern auch im echten Leben. Während wir uns am Wochenende vielleicht mit einem guten Buch auf die Couch kuscheln, stürzen sich Action-Helden wie Tom Cruise oder Jason Statham lieber aus Flugzeugen oder rasen mit Motorrädern über private Rennstrecken. Es scheint fast so, als wäre das glamouröse Leben in Hollywood für einige nicht aufregend genug.

Aber es sind nicht nur die harten Jungs, die das Risiko lieben. Auch diverse Hollywood-Damen wurden schon beim Skydiving oder Wildwasser-Rafting gesichtet. Es ist dieser Moment der totalen Freiheit, weit weg von Paparazzi und Autogrammjägern, den die Prominenz sucht. Einfach mal den Kopf ausschalten und das Adrenalin spüren – ein Luxus, den man sich mit der richtigen Gage natürlich noch etwas spektakulärer gestalten kann als der Durchschnittsbürger.

Video News

Gaming und digitaler Spaß: Zocken wie die Weltmeister

Doch nicht jeder Star ist ein Adrenalin-Junkie. Ein riesiger Trend in der Traumfabrik ist das Gaming. Was viele nicht wissen: Einige der sexiesten Männer und Frauen Hollywoods sind heimliche Nerds! Henry Cavill beispielsweise verpasste bekanntermaßen fast den Anruf für seine Rolle als „Superman“, weil er zu sehr in ein Online-Rollenspiel vertieft war. Ob Konsole oder PC, die digitale Welt bietet den Stars die perfekte Anonymität.

In dieser Welt sind alle gleich. Niemand sieht, ob da gerade ein Oscar-Preisträger am Controller sitzt oder der Nachbar von nebenan. Es geht um den Spaß am Spiel und die kurzweilige Unterhaltung. Das Prinzip ist dabei überall ähnlich: Man sucht Ablenkung vom Alltag. Während Gaming-Fans in Multiplayer-Schlachten ziehen oder Strategien entwickeln, suchen andere User im Netz nach Plattformen wie dem Quickwin Casino Deutschland, um ihr Glück auf die Probe zu stellen und kurz abzuschalten. Bei den Promis läuft das Glücksspiel allerdings meistens analog ab: Legendär sind die privaten Poker-Runden in den Hollywood Hills, bei denen an einem Abend oft mehr Geld den Besitzer wechselt als bei manchem von uns im ganzen Jahr.

Entspannung pur: Stricken, Töpfern und Bienenzucht

Wer hätte das gedacht? Wenn es um Entspannung geht, werden die glamourösesten Stars plötzlich herrlich bieder. Einer der wohl überraschendsten Trends unter den Hollywood-Schönlingen ist das Stricken. Ja, richtig gelesen! Selbst Mega-Stars wie Ryan Gosling haben zugegeben, dass sie am Set gerne mal zu Nadel und Wolle greifen, um runterzukommen. Es hat etwas Meditatives, das den Stress des Showbusiness einfach wegstrickt.

Auch Brad Pitt und Leonardo DiCaprio haben sich in der Vergangenheit angeblich zu Männerabenden getroffen – aber nicht zum Feiern, sondern zum Töpfern. Die Vorstellung, dass zwei der begehrtesten Männer der Welt gemeinsam an der Töpferscheibe sitzen und Vasen formen, ist fast zu schön, um wahr zu sein, aber in Hollywood ist eben alles möglich. Und wer es ganz naturverbunden mag, macht es wie Beyoncé: Die Queen of Pop züchtet in ihrer Freizeit Bienen und stellt ihren eigenen Honig her.

Sammelwut: Von Schreibmaschinen bis zu Action-Figuren

Zu guter Letzt gibt es noch die Sammler. Wenn Geld keine Rolle spielt, können Hobbys schnell ausarten. Tom Hanks ist berühmt für seine gigantische Sammlung alter Schreibmaschinen, die er nicht nur besitzt, sondern auch tatsächlich benutzt. Andere Stars sammeln teure Weine, Oldtimer oder – man höre und staune – Action-Figuren und Comics.

Es zeigt sich also: Egal ob actionreich, verspielt oder total entspannt – die Stars suchen in ihrer Freizeit genau das Gleiche wie wir: einen Ausgleich zum stressigen Job. Und irgendwie macht es sie doch sehr sympathisch zu wissen, dass auch ein Hollywood-Star am Abend vielleicht einfach nur mit einem Wollknäuel oder einem Gamepad auf dem Sofa sitzt.