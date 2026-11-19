Von Las Vegas bis Livestream: Warum Promis und Influencer 2026 auf Krypto-Casinos setzen

Sebastian Wagner | 19.11.2026, 14:40 Uhr | ANZEIGE | ANZEIGE

Ein Screenshot von Drake genügte, um einen Millionenbetrag zum Gesprächsthema zu machen: Vor dem Super Bowl 2024 setzte der Rapper nach eigenen Angaben 1,15 Millionen Dollar in Bitcoin auf die Kansas City Chiefs. Das Team gewann, und Drake teilte den Wettschein auf Instagram. Solche Posts machen hohe Einsätze für ein großes Publikum sichtbar – und rücken die Casinos dahinter gleich mit ins Bild.

Drake ist der prominenteste Name in diesem Geschäft. Auch Streamer und Sportteams treten mit Krypto-Casinos auf. Stake war Trikotsponsor des FC Everton; 2024 und 2025 trug das Sauber-Team in der Formel 1 den Namen des Anbieters.

Was Bitcoin für Spieler attraktiv macht

Bitcoin-Transaktionen können schneller sein als eine Banküberweisung. Wie lange eine Auszahlung tatsächlich dauert, hängt jedoch vom Casino und den Bestätigungen im Netzwerk ab. Bei direkten Krypto-Transaktionen erscheint der Casino-Name nicht als Buchung auf dem Bankkonto. Einen aktuellen Überblick über die besten Bitcoin Casinos 2026 mit Auszahlungszeiten und Gebühren gibt es hier.

Ganz anonym ist das Spielen dadurch nicht. Bei größeren Auszahlungen verlangen auch Krypto-Casinos häufig einen Ausweis. Bitcoin-Transaktionen bleiben außerdem dauerhaft auf der Blockchain gespeichert. Dazu kommt das Kursrisiko: Sinkt der Bitcoin-Kurs zwischen Einzahlung und Auszahlung, ist ein Gewinn beim Umtausch in Euro weniger wert.

Video News

Kick, Twitch und das Geschäft mit dem Livestream

Im Oktober 2022 schränkte Twitch Streams mit Slots und Roulette auf Glücksspielseiten ein, die in den USA oder vergleichbaren Märkten nicht lizenziert waren. Die Plattform nannte Stake, Rollbit, Duelbits und Roobet ausdrücklich. Im Dezember desselben Jahres startete Kick. Die Streaming-Plattform wurde von Ed Craven und Bijan Tehrani gegründet, die auch Stake ins Leben gerufen haben.

Kick verpflichtete bekannte Streamer mit lukrativen Verträgen. Laut der New York Times war der Zweijahresvertrag des kanadischen Streamers xQc 2023 mindestens 70 Millionen Dollar wert; leistungsabhängige Zahlungen konnten die Summe erhöhen. Adin Ross wechselte ebenfalls zu Kick. Glücksspielstreams gehören dort zum Programm und dauern oft mehrere Stunden.

Umstritten ist, wie diese Streams finanziert werden. Einige Streamer haben öffentlich erklärt, mit Guthaben ihres Sponsors zu spielen. Wer zuschaut, sieht hohe Einsätze und Gewinne, ohne immer zu wissen, ob das Geld dem Streamer gehört. Auch Minderjährige können solche Livestreams sehen, obwohl Glücksspielseiten für sie gesperrt sind.

Für Drake bedeutet ein verlorener Millioneneinsatz vor allem neue Schlagzeilen. Für Zuschauer, die mit eigenem Geld nachziehen, steht deutlich mehr auf dem Spiel.

Glücksspiel ist erst ab 18 Jahren erlaubt und kein Weg, Geld zu verdienen. Ein festes Budget und regelmäßige Pausen können helfen, die Kontrolle zu behalten. Einzahlungslimits lassen sich in den meisten Casinos direkt im Konto einstellen. Kostenlose und anonyme Beratung bei Spielsucht gibt es unter check-dein-spiel.de und am Beratungstelefon 0800 1 37 27 00.