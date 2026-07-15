Wo kauft man professionelle Friseurkosmetik online?

Sebastian Wagner | 15.07.2026, 16:25 Uhr | ANZEIGE | ANZEIGE

Wer im Drogeriemarkt nach einem Produkt sucht, das dem im Salon verwendeten Shampoo wirklich ebenbürtig ist, kennt die Enttäuschung: volle Regale, große Versprechen, überschaubares Ergebnis. Der Unterschied liegt selten im Duft, sondern in der Konzentration der Wirkstoffe und in der Qualität der Tenside. Salonprodukte sind dafür gemacht, mehrfach täglich unter professioneller Anwendung zu funktionieren, und genau das merkt man ihnen an. Die Frage ist nur, wo man sie als Privatperson oder kleiner Salon zu vernünftigen Konditionen bekommt.

Wo kauft man Salonqualität, wenn das Drogerieregal nicht ausreicht?

Die zuverlässigste Adresse ist ein spezialisierter Friseurbedarf-Onlineshop, der ausschließlich Originalware führt und direkt mit den Herstellern beziehungsweise deren autorisierten Vertriebspartnern arbeitet. Solche Plattformen bedienen Friseursalons und Privatkunden gleichermaßen, was zwei Vorteile mit sich bringt: die Sortimentsbreite eines Großhändlers und Preise ohne die Marge des klassischen Zwischenhandels. Bei e-trena.de umfasst das Angebot unter anderem Wella Professionals, Schwarzkopf Professional, L’Oréal Professionnel, Goldwell, Matrix, Kérastase, Alfaparf, Fanola, Revlon Professional, Londa, Milk Shake, Redken und Inebrya. Ab einem Bestellwert von 199 Euro entfallen die Versandkosten, und für Salonbetreiber existiert ein eigener B2B-Bereich mit gesonderten Konditionen.

Der zweite, oft unterschätzte Vorteil ist die Filterbarkeit. Statt Etiketten im Regal zu entziffern, lässt sich das Sortiment nach Haartyp, Wirkung, Marke, Inhaltsstoffen und sogar nach Gebindegröße eingrenzen. Wer ein sulfatfreies Shampoo für coloriertes, feines Haar sucht, landet in wenigen Klicks bei einer überschaubaren Auswahl statt bei fünfzig Flaschen mit ähnlicher Verpackung.

Video News

Welche Produkte kauft man zuerst? Vier Gruppen, die eine Routine tragen

Wer zum ersten Mal professionelle Kosmetik bestellt, sollte in Funktionen denken statt in Marken. Vier Bereiche greifen ineinander.

Pflege: Shampoos, Spülungen, Masken, Öle und Seren bilden die Basis. Entscheidend ist hier der pH-Wert: Gesundes Haar liegt bei etwa 4,5 bis 5,5, während alkalische Behandlungen wie Colorationen die Schuppenschicht aufquellen lassen. Ansäuernde Produkte, etwa aus den Linien Stapiz Acid Balance oder Redken Acidic Bonding Concentrate, führen das Haar in diesen Bereich zurück und sorgen dadurch für den charakteristischen Glanz nach dem Salontermin.

Styling: Haarsprays, Mousses, Wachse, Pasten, Puder und Gele. Sinnvoll ist es, den Haltegrad bewusst zu wählen, statt zum stärksten Produkt zu greifen: Extra starke Sprays wie Matrix Vavoom Freezing fixieren zuverlässig, lassen sich aber schlechter nachmodellieren als flexible Varianten wie Revlon Professional Style Masters Memory Spray. Hitzeschutz gehört ebenfalls in diese Gruppe, da Glätteisen im Salonbetrieb Temperaturen von 180 bis 230 Grad erreichen.

Haarfarbe: Die Kategorie Haarfarbe umfasst weit mehr als Tuben mit Farbcreme. Dazu gehören permanente und semipermanente Farben, Toner, Aufheller, Oxidationsmittel in Konzentrationen von 1,9 bis 12 Prozent sowie Vor- und Nachbehandlungen. Wichtig ist das Systemdenken: Eine Coloration entfaltet ihre angegebene Farbtiefe nur mit dem Entwickler derselben Marke, weil Mischungsverhältnis und Reaktionszeit darauf abgestimmt sind.

Geräte und Zubehör: Föhne, Glätteisen, Lockenstäbe, Schermaschinen und Trimmer, dazu Bürsten, Kämme, Scheren, Friseurumhänge, Handschuhe, Färbepinsel und Farbmischschalen. Gerade das Kleinzubehör entscheidet in der Praxis darüber, ob eine Anwendung sauber gelingt oder improvisiert wirkt.

Woran erkennt man Originalware?

Der wunde Punkt beim Onlinekauf professioneller Kosmetik ist die Herkunft der Ware. Graumarktimporte und Fälschungen unterscheiden sich häufig in Textur, Duftstabilität und Wirkstoffkonzentration, ohne dass man ihnen das auf den ersten Blick ansieht. Seriöse Anbieter weisen deshalb aus, dass sie ausschließlich Originalprodukte von geprüften Herstellern und Distributoren führen, und stellen bei Bedarf Chargeninformationen bereit. Ein weiteres Indiz ist die Beratung: Wer bei Fragen zur Mischung eines Oxidationsmittels oder zur Verträglichkeit zweier Linien eine fachliche Antwort bekommt, hat es mit einem Händler zu tun, der das Sortiment tatsächlich kennt.

Welche Gebindegröße kauft man: Literflasche oder Reisegröße?

Professionelle Linien gibt es meist in mehreren Gebindegrößen: 250 oder 300 Milliliter für den Privatgebrauch, 1.000 Milliliter für Salons, teilweise bis zu 5.000-Milliliter-Kanister für Universalshampoos im Dauereinsatz. Für den Hausgebrauch sind Sets sinnvoll, in denen Shampoo, Spülung und Maske einer Linie gebündelt sind, denn sie kosten weniger als die Einzelprodukte und sind formuliert, um aufeinander aufzubauen. Salonbetreiber kalkulieren dagegen eher über den Literpreis und die Nachbestellfrequenz, weshalb sich hier die Großgebinde und der Versandkostenfreibetrag deutlich stärker auswirken.

Was der Umstieg praktisch bringt

Wer von Drogerieprodukten auf professionelle Kosmetik umsteigt, merkt den Unterschied meist nicht sofort nach der ersten Wäsche, sondern nach zwei bis drei Wochen: Die Farbe verblasst langsamer, das Haar lässt sich leichter kämmen, und der Ansatz wird nicht so schnell beschwert. Voraussetzung ist allerdings, dass die Produkte zusammenpassen und nicht wahllos aus verschiedenen Linien kombiniert werden. Genau dafür lohnt sich der Fachhandel, in dem die passenden Komponenten ohnehin nebeneinander stehen.