Stars Nick Jonas enthüllt erste Nachricht, die er Priyanka Chopra schickte

Priyanka Chopra Jonas and Nick Jonas - Dior - Paris Haute Couture Fall/Winter 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.07.2026, 18:00 Uhr

Nick Jonas schickte Priyanka Copra damals die erste DM auf Twitter, wie seine Brüder Joe und Kevin in ihrem 'Hey Jonas'-Podcast nun enthüllten.

Nick Jonas hat verraten, welche erste Direktnachricht (DM) er seiner heutigen Ehefrau Priyanka Chopra geschickt hat.

Der 33-jährige Sänger heiratete die heute 43-jährige Priyanka im Jahr 2018. Gemeinsam haben sie die vierjährige Tochter Malti. In einer aktuellen Folge des Podcasts ‚Hey Jonas‘, den Nick gemeinsam mit seinen Brüdern Joe und Kevin moderiert, erzählte er, dass Kevin ihn damals erstmals auf Priyanka aufmerksam gemacht und gefragt habe, ob er sie in der Fernsehserie ‚Quantico‘ gesehen habe.

Daraufhin entschloss sich Nick, ihr auf X, das damals noch Twitter hieß, eine Direktnachricht zu schicken. Joe und Kevin lasen diese Nachricht in dem Podcast nun auf dramatische Art vor: „Hallo. Ich habe von ein paar Leuten gehört, dass wir uns kennenlernen sollten. Ich muss ihnen zustimmen. Bist du demnächst irgendwann in Los Angeles?“ Anschließend lasen sie auch Priyankas Antwort vor: „Hey. Graham hat mir schon so viel von dir erzählt. Lass uns lieber schreiben. Das ist privater. Mein Team hat Zugriff auf dieses Konto.“

Nick und Priyanka – die in der am Dienstag (14. Juli) veröffentlichten Folge erstmals im ‚Hey Jonas‘-Podcast zu Gast war – verzogen während des Vorlesens ihres Nachrichtenverlaufs sichtlich peinlich berührt das Gesicht.

An anderer Stelle der Episode sprach Nick auch über den Moment, in dem er Priyanka einen Heiratsantrag machte – nur zwei Monate nach Beginn ihrer Beziehung. Die beiden befanden sich anlässlich von Priyankas Geburtstag, der auf den 18. Juli fällt, in Griechenland. Nick hatte geplant, ihr direkt nach Mitternacht einen aufwendigen Heiratsantrag zu machen. Doch eine Flugverspätung brachte seine Pläne durcheinander. Er erinnerte sich: „Als wir uns verlobt haben, hatte ich den Plan, ihr direkt nach ihrem Geburtstag um Mitternacht den Antrag zu machen. Unser Flug hatte Verspätung, wodurch wir drei oder vier Stunden später ankamen. Ich habe die ganze Zeit im Kopf gerechnet und sie fragte mich: ‚Warum bist du so gestresst?'“

Priyanka gab zu, dass sie überhaupt keine Ahnung von Nicks Plänen hatte und dachte, sie würden „einfach nur Urlaub machen“. Nick fuhr fort: „Ich habe die ganze Zeit auf die Uhr geschaut. Und ich dachte nur: Das wird ein Desaster.“

Gegen 2.30 Uhr morgens erklärte Priyanka schließlich, dass sie schlafen gehen wolle. Daraufhin sagte Nick ihr, dass er noch ein letztes Geschenk für sie habe. Er holte den Ring hervor und ging vor ihr auf die Knie. Doch Priyankas verzögerte Reaktion ließ Nick ins Schwitzen geraten. Er erzählte: „Am Ende ist alles gut ausgegangen. Aber sie hat nicht sofort Ja gesagt. Sie hat ungefähr 40 bis 50 Sekunden gebraucht. Sie hat mich einfach nur angestarrt. Ich kniete da und dachte: ‚Soll ich ihr den Ring jetzt anstecken?'“ Priyanka lachte daraufhin und verriet, dass Nick ihr den Ring tatsächlich schon an den Finger gesteckt hatte, bevor sie überhaupt auf seinen Antrag geantwortet hatte.