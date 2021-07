Die vergessenen Promi-Paare der 90er (Teil 1)

30.07.2021 21:45 Uhr

Was, die waren mal zusammen? Das fragt man sich bei diesen längst vergessenen Promi-Paaren der 90er sicher. Denn wer hatte noch auf dem Schirm, dass Echt-Frontmann Kim Frank und Enie van de Meiklokjes mal total verliebt ineinander waren?

Manch legendäre Promi-Paare sind in Vergessenheit geraten, dabei haben sie sich einst doch so sehr geliebt. Auch wenn manche Promis ihre alten Liebschaften am Liebsten nur vergessen würden, wir kramen die vergessen Promi-Paare der 90er wieder aus.

Lucas Cordalis und Blümchen

Lucas Cordalis und Blümchen waren zwischen 1997 und 2001 ein Paar und nicht nur das, der damals 30-Jährige macht aus der damals 17-Jährigen Blümchen eine erwachsene Blume. Ja, richtig gelesen, Lucas entjungferte Jasmin Wagner und sie plauderte hinterher ganz ungeniert über die erste Bestäubung.

„Ich war 17, als es passierte. Wir waren sehr verliebt ineinander. Lucas war total einfühlsam und rücksichtsvoll, ein toller Liebhaber. Ich habe gemerkt, dass er sehr viel Erfahrung mitbrachte“, so Blümchen gegenüber der „Bild“-Zeitung.

Und auch Lucas hielt mit Details nicht an sich und ergänzte: „Es war unglaublich romantisch. Ich hatte vorher noch nie mit einer Jungfrau geschlafen und war deshalb besonders rücksichtsvoll. Wir liebten uns die ganze Nacht mehrfach, bis die Sonne aufging.“

Jennifer Lopez und P. Diddy

Sie waren das hotteste Traumpaar der Hip-Hop-Szene – zumindest für knapp drei Jahre. Sie war damals die ziemlich sexy Newcomerin und er der reiche, erfolgreiche Rapper und Produzent.

J.Lo ist zwar keine Newcomerin mehr, aber immer noch ziemlich sexy und auch er gehört nach wie vor zu den erfolgreichsten und einflussreichsten Männern der Rap-Szene. Nur sind die beiden seit 2001 kein Paar mehr. Schade eigentlich!

Kim Frank und Enie van de Meiklokjes

Kim Frank war in den 90er-Jahren der Nick Carter von Deutschland: Frontmann von Echt und ein wahr gewordener Mädchentraum. Mit seiner Band feierte er große Erfolge und war unter anderem auch bei Bravo TV zu Gast, dort moderierte Enie van de Meiklokjes.

Der Boyband-Sänger und die Moderatorin: Sie 25, er damals blutjunge 17! Als das öffentlich wurde titelte die Bravo: „Kim liebt Enie, wir haben’s getan!“ und es weinten sich sicherlich viele verliebte Teeniemädchen mit gebrochenem Herz in den Schlaf. Leider hielt diese Liebe nur wenige Monate!

Thomas D und Jenny Elvers

1998 war Thomas D. der coole Rapper der Fantastischen Vier und Jenny Elvers das sexy Partygirl und Liebling der Boulvard-Presse. Ende der 90er hatten die beiden eine kurze, aber wilde Liason. Vor allem er soll von der blonden Jenny sehr angetan gewesen sein.

Sie war zuvor mit Heiner Lauterbach liiert und kehrte nach der kurzen Liebelei mit Thomas D. wieder zu Lauterbach zurück. Trotzdem sind der Rapper und Elvers bis heute ein unvergessenes Promi-Paar der 90er!

(TT)