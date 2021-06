Palina Rojinski : Der Mann an ihrer Seite – welche Rolle spielen Elyas M’Barek und Yung Hurn?

Palina Rojinski und die Männer an ihrer Seite

23.06.2021 13:45 Uhr

Anstatt ihr Leben als Single in vollen Zügen zu genießen, scheint Palina Rojinski generell eher „Team Beziehung“ zu sein. In der Vergangenheit hatte die Berlinerin nämlich schon mehrere längere Partnerschaften. Doch wer ist der aktuelle Mann an der Seite der Traumfrau?

Fans stellen sich immer wieder die Frage, wer der besondere Mann in Palina Rojinskis Lebens ist. Doch seit einigen Jahren ist das Liebes- und Beziehungsleben der sonst sehr offenen Promi-Dame ein gut behütetes Geheimnis. Über eine eventuelle aktuelle Liebe ist daher nichts bekannt, wohl aber über einige verflossene. Das waren die bisherigen Männer an Palinas Seite!

Palinas Liebes-Leben damals vs. heute

Mittlerweile hat sich die Beauty aber dazu entschlossen, ihr Liebesleben privat zu halten. Über den aktuellen Mann an Palina Rojinskis Seite ist daher so gut wie nichts bekannt. Vor ein paar Jahren sah das aber noch ganz anders aus, denn da hat die Berlinerin noch kein Geheimnis aus ihren Partnerschaften gemacht.

Darum ist ihre Beziehung mit Jean-Christoph Ritter gescheitert

Von 2007 bis 2013 war die Schauspielerin mit dem Musikproduzenten Jean-Christoph Ritter alias „Schowi“ von der Hip-Hop-Band Massive Tön liiert. Der Grund für die Trennung war ein echter Klassiker: Im Laufe der Zeit haben sich die beiden einfach auseinandergelebt, wie sie damals gegenüber der „Bild“-Zeitung erklärt haben.

Palina hat ihre Beziehung mit Joachim Bosse per Insta öffentlich gemacht

Im September 2015 ging Palina Rojinski dann mit ihrem nächsten Freund an die Öffentlichkeit, indem sie ein Bild von sich und ihrem Liebsten bei Instagram postete. Dieses Mal hatte sie sich einen Mann abseits des Show-Business gesucht. Bei dem Glücklichen handelte es sich um einem Herrn namens Joachim Bosse, der bis heute als Geschäftsführer einer Werbeagentur tätig ist.

Die Beziehung mit dem Geschäftsmann hielt immerhin rund zwei Jahre. Seitdem hält Palina Rojinski ihr Liebesleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Palina Rojinskis Verhältnis zu Elyas M’Barek

Ein Mann hat aber definitiv seinen festen Platz an der Seite von Palina Rojinski: Elyas M’Barek. Die beiden sind ein absolutes Traumpaar – zumindest vor der Kamera. In gemeinsamen Filmen wie „Nightlife“ und „Traumfrauen“ haben sich die Schauspieler stets ineinander verliebt.

Vertrautes Gefühl vom ersten Tag an

Gegenüber „t-online“ hat M’Barek einmal erklärt: „Diese Vertrautheit zwischen mir und Palina braucht man nicht zu spielen, sie ist einfach vom ersten Tag an da.“ Doch wie siehts im realen Leben aus? Schließlich würden die beiden Schauspieler ein ziemlich schönes Pärchen abgeben.

Elyas und Palina verstehen sich Bestens

Fest steht jedenfalls, dass Palina und Elyas mittlerweile mehr als nur ein kollegiales Verhältnis pflegen, allerdings nur auf freundschaftlicher Basis. Auch in der Sendung „Wer stiehlt mir die Show“, bei der beim Sieg das Cover eines Räselheftes winkt, von Joko Winterscheidt haben die beiden mal wieder gezeigt, dass sie sich in- und auswendig kennen. Doch Palinas Herz gehört einem anderen Mann.

Die Sache zwischen Palina Rojinski und Yung Hurn

Viele Fans von Palina Rojinski gehen fest davon aus, dass es sich bei dem Mann an ihrer Seite um Julian Sellmeister aka Rapper Yung Hurn handelt. Der Künstler wurde 1995 in Wien geboren und hat die Schule abgebrochen, um sich voll und ganz auf seine Musikkarriere zu fokussieren.

Palina und Yung Hurn machen Party in Berlin

2017 wurden Palina Rojinski und Yung Hurn mehrfach gemeinsam beim Feiern in Palinas Wahlheimat Berlin gesichtet. Seitdem wird den beiden immer wieder eine Romanze nachgesagt. Das Gerücht hält sich hartnäckig, doch offiziell dazu geäußert hat sich bis heute aber keiner von ihnen.

Palina Rojinski hat sich per Insta als Single geoutet

Rund zwei Jahre später hat Palina ein Selfie bei Instagram gepostet, dass sie mit dem Hashtag „Single“ versehen hat. Gut möglich, dass sie damit mit den Liebes-Gerüchten aufräumen wollte.

Das ist Palina Rojinskis aktueller Freund

Seit der Beziehung mit Joachim Bosse bleibt Palina Rojinskis Liebesleben also ein Mysterium für die Öffentlichkeit. Im Sommer 2020 hat Palina Rojinski dem „Bunte“-Magazin immerhin verraten, dass sie bereits seit längerem wieder in einer festen Beziehung sei. Darüber, wer der Glückliche ist, kann man aber nach wie vor nur rätseln. Viele sind sich aber sicher, dass Yung Hurn nach wie vor der Mann an ihrer Seite ist. Beweise dafür sucht man aber vergebens.

Palina über das Thema Familienplanung

So oder so scheint die Moderatorin mit ihrem Partner bereits eine gemeinsame Zukunft zu planen. Im Interview mit „Bunte“ hat Palina Rojinski jedenfalls erzählt, dass sie sich in den nächsten Jahren Kinder wünschen würde. Immerhin ist die Beauty mittlerweile ja auch Mitte 30 und damit im besten Alter, um eine eigene Familie zu gründen.

Palina Rojinski über Dick Picks

Palina Rojinski ist derzeit also offiziell vergeben. An Angeboten von Männern mangelt es der gebürtigen Russin deswegen aber noch lange nicht. Insbesondere per Instagram bekommt die Schauspielerin regelmäßig anzügliche Angebote von ihren Fans. Im preisgekrönten TV-Beitrag „Männerwelten“ von In Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf für den sie sogar einen Preis abräumten, hat Palina 2020 offen über die zahlreichen unerwünschten Dick Pics gesprochen, die in ihrem Postfach landen.

Zu freizügige Fotos sind ein generelles Problem bei Instagram

Damit hat Palina an der Seite von Autorin Sophie Passmann ein Problem angesprochen, mit dem sich wohl noch Tausende andere Frauen konfrontiert sehen. Bleibt zu hoffen, dass der Beitrag den entsprechenden Männern klar gemacht hat, dass sie so bei keiner Frau landen werden.

Palina Rojinski und ihre männlichen Fans

Auf Instagram zeigt Palina Rojinski jedenfalls nur sehr selten Haut. Ihre heißen Kurven sind aber dennoch nicht zu übersehen und insbesondere auf die scheinen die Männer ganz besonders abzufahren. Kommentare wie „Du bist so hot, ich kann mich nicht an dir satt sehen“ sind daher keine Seltenheit. Aber im Gegensatz zu den Dick Pics scheint die gebürtige Russin damit gelassen umzugehen.

