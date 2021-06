Palina Rojinski: So erfolgreich ist ihre schöne Schwester Vivienne als Model

Palina Rojinskis Schwester Vivienne: Alles, was man über sie weiß

23.06.2021 09:57 Uhr

Das Beauty-Gen liegt bei Palina Rojinski einfach in der Familie – ihre Schwester Vivienne Rojinski arbeitet nicht umsonst als Model. Dass Palina eine Schwester hat, wissen bisher aber nur die Wenigsten.

Zwar zeigt Palina Rojinski ihre neun Jahre jüngere Schwester Vivienne immer mal wieder auf Instagram oder nimmt sie mit zu öffentlichen Events, doch insgesamt hält sich die hübsche Promi-Schwester eher bedeckt. Dabei steht Vivi auf gewisse Weise selbst beruflich im Rampenlicht, denn sie arbeitet als erfolgreiches Model. Alles über das schöne Schwestern-Duo!

Palina Rojinskis Schwester hat schon für Yves Saint Laurent gemodelt

In der Öffentlichkeit ist Palina Rojinskis Schwester Vivienne Rojinski bisher auch noch nicht allzu bekannt. In der Vergangenheit hat das Model seine ältere Schwester gelegentlich zu Veranstaltungen begleitet und dabei mit Palina um die Wette gestrahlt. Ansonsten meidet Vivienne aber eher das klassische Promi-Rampenlicht, obwohl sie bereits für namhafte Label wie Adidas oder Yves Saint Laurent gemodelt hat. Ihre Bühne ist der Laufsteg – nicht der Rote Teppich.

Im Gegensatz zu ihrer Schwester scheint Vivienne wohl viel Wert auf Privatsphäre zu legen und führt demnach auch kein öffentliches Instagram-Profil. Dementsprechend wenig ist auch über das Leben und den Alltag von Vivienne bekannt.

Hier hat Palina ihre Schwester erstmals gezeigt

2015 hat Palina Rojinski ihre Schwester Vivienne erstmals der Öffentlichkeit präsentiert, als sie ihr bei Instagram zum 21. Geburtstag gratuliert hat. „Herzlichen Glückwunsch an meine süße, geliebte, kleine Schwester Vivi. Ich habe dich sehr sehr lieb“, so Palina damals zu dem Post. Die Ähnlichkeit zwischen den Beautys ist nicht zu übersehen. Kaum zu glauben, dass zwischen den schönen Schwestern ganze neun Jahre Altersunterschied liegen!

Palina Rojinski und Vivienne: Ein Herz und eine russische Seele

Doch Palina und Vivienne verbindet nicht nur das gute Aussehen, sondern auch ein ausgesprochen gutes Verhältnis zueinander. Das betont Palina Rojinski auch immer wieder gegenüber ihren Followern, wenn sie anlässlich Viviennes Geburtstag gemeinsame Fotos von sich und ihrer Schwester postet.

Palinas Liebeserklärung an Vivienne

Für Palina scheint der öffentliche Geburtstagsgruß fast schon zum Ritual geworden zu sein, denn jedes Jahr widmet sie ihrer schönen Schwester am 28. Dezember zu ihrem Ehrentag einen emotionalen Instagram-Post. „Liebe dich unendlich doll und wünsche dir das beste Lebensjahr. Du weißt auch ohne Instagram, wie viel du mir bedeutest und wie wichtig du mir bist“, hat die Moderatorin zum Beispiel 2019 geschrieben.

Zu den emotionalen Worten postet Palina Rojinski in der Regel eine Reihe von aktuellen und älteren Fotos, auf denen deutlich zu erkennen ist, dass die beiden Schwestern schon immer ein Herz und eine Seele waren.

Vivienne Rojinski ist das Gesicht von Palinas Kollektion

Kein Wunder also, dass Palina ausgerechnet ihre Schwester Vivienne dazu auserkoren hat, das Gesicht für ihre Merchandise-Kollektion zu ihrem Horoskop „Astrolinski“ zu sein. In diesem liest Palina ihren Fans regelmäßig die Sterne und das scheint offensichtlich so gut anzukommen, dass sich die Anhänger der Berlinerin seit Dezember 2020 mit den passenden Oberteilen im „Astrolinski“-Look einkleiden können.

Das Geschwister-Duo zusammen bei „jerks.“

2018 hatten die Schwestern einen kurzen Auftritt in der Comedy-Serie „jerks.“, für die eine vierte Staffel angekündigt wurde. Dort standen Palina und Vivi mit Stars wie Christian Ulmen und Fahri Yardim vor der Kamera. In einer besonders pikanten Szene traf Fahris Charakter bei einem Charity-Event auf das heiße Duo. Daraufhin kamen die drei schnell ins Gespräch und Yardims Charakter wollte die attraktiven Girls im Doppelpack ins Bett locken.

Hatten Palina und Vivi ein Dreier mit Fahri Yardim?

Tatsächlich kam es zu einem Treffen, zu dem der Charmeur sogar Champagner mitgebracht hatte. Doch aus dem Dreier wurde nichts. „Vivi und ich engagieren uns für einen Untergrundring. Wir helfen politischen Flüchtlingen, die noch kein Asyl haben. Also extrem illegal”, stellte Palina klar. Fahri schaute verdutzt, als dann auch noch der Flüchtling dazu kommt. Palina weiter: „Wir wollten dich fragen, ob er bei dir unterkommen kann – für sechs Wochen?!“

Viviennes bisher einziger Auftritt als Schauspielerin

Während Vivis ältere Schwester Palina neben ihrem Lieblings-Kollegen Elyas M’Barek bereits in zahlreichen Filme wie „Nightlife“, „Traumfrauen“ oder Kino-Hit „Willkommen bei den Hartmanns“ mitgespielt hat, scheint sich Vivienne nach wie vor voll und ganz auf das Modeln konzentrieren zu wollen. Ihre Rolle bei „jerks.“ war bisher also ihr erstes und einziges Mal vor laufender Kamera.

Palina und Vivi haben russische Wurzeln

Palina und Vivi haben beide russische Eltern und Wurzeln. Im Gegensatz zu ihrer Schwester Palina wurde Vivienne aka Vivi allerdings nicht im russischen Sankt Petersburg, sondern in Berlin geboren. Bereits 1991 sind Palina und ihre Eltern von Leningrad in die Spree-Metropole gezogen, 1994 wurde dort dann auch Vivienne geboren. Bis heute leben die Rojinskis in Berlin.

Wird man in Zukunft mehr von Vivienne Rojinski hören?

Ob die schöne Schwester von Palina Rojinski in Zukunft mehr im Rampenlicht stehen wird, wird sich zeigen. Fakt ist jedenfalls, dass Vivienne nicht nur wegen ihres berühmten Nachnamens von großen Labeln als Model gebucht wird. Auf Instagram präsentiert die Beauty ihren auserwählten Followern jedenfalls immer wieder ihren heißen Body und zeigt damit, dass sie in Sachen Optik locker mit ihrer älteren Schwester mithalten kann.

Viviennes Liebesleben: Vorbildfunktion für Schwester Palina

Kaum vorstellbar, dass die Beauty noch Single ist. Ob Palinas jüngere Schwester einen Mann an ihrer Seite hat, ist allerdings genauso wenig bekannt wie auch alles andere aus ihrem Privatleben.

In dieser Hinsicht scheint sich Palina Rojinski wohl ein Vorbild an ihrer kleinen Schwester Vivi genommen zu haben, denn seit längerer Zeit spricht auch Palina nicht mehr öffentlich über ihr Liebesleben.