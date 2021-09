Tochter von Charlie Sheen: Opfer von Missbrauch?

Tochter von Charlie Sheen ein Opfer von Missbrauch?

14.09.2021 15:57 Uhr

Sam Sheen, Tochter von Kult-Schauspieler Charlie Sheen, ist laut TikTok-Video wieder zu ihrem prominenten Vater gezogen. Grund: Mutter Denise Richards. Die soll ihr das Leben zur Hölle gemacht haben.

Charlie Sheen (59) ist offensichtlich nicht der einzige aus der Promi-Familie mit einer Vorliebe für Skandale. Auch Ex-Frau Denise Richards (50, spielte u.a. als „Bond-Girl“), beide waren zwischen 2002 und 2006 verheiratet, sorgte in der Vergangenheit bereits für Schlagzeilen.

Nun steht Richards erneut im Mittelpunkt. Denn vor wenigen Tagen veröffentlichte die gemeinsame Tochter Sam ein Video auf TikTok mit schweren Vorwürfen gegen ihre Mutter.

Sam Sheen: Flucht vor Denise Richards

Die 17-Jährige spricht dabei von Misshandlungen und Depressionen. „Vor einem Jahr war ich in einem Haushalt, wo ich misshandelt wurde, gefangen. Ich habe mich selbst gehasst, habe tagelang weder gegessen noch geschlafen, war unsagbar depressiv, habe die Schule gehasst, etc …“, erklärte die Teenagerin in dem inzwischen gelöschten Video.

Doch das ist Vergangenheit, denn angeblich ist Sam ausgezogen. „Letztes Jahr hat Sam bei ihrer Mutter gelebt. Denise hat normale Regeln aufgestellt, wie die meisten Eltern es tun. Doch ihre Tochter wollte diesen nicht folgen. Charlie hat Denises Regeln bei sich zu Hause ignoriert. Er hat einen anderen Erziehungsstil. Deshalb ist Sam zu ihm gezogen“, berichtete ein Insider der „New York Post“.

Vater und Tochter wieder unter einem Dach

Welcher Stil für die Erziehung eines Teenagers nun effektiver ist, ist fraglich. Aber tatsächlich führen Charlie Sheen und seine Tochter jetzt wieder einen gemeinsamen Haushalt. Denn der ehemalige „Two and a Half Men“-Star bestätigte, dass seine Tochter aus dem Haus ihrer Mutter ausgezogen ist und nun wieder bei ihm wohnt.

Der Zeitschrift „US Weekly“ ließ er über seinen Sprecher Jeff Ballard ausrichten: „Sam ist unglaublich. Ich liebe sie und alle meine Kinder bedingungslos. Wir amüsieren uns prächtig. Und sie wird den GED-Test machen.“ Dieser berechtigt zum Studieren an einer Universität.

Sam Sheen: Karriere als Model?

Dabei kommt Sam ganz nach Mama und Papa. Das attraktive Aussehen hat sie wohl von ihrer Mutter, das Erfolgs-Gen von ihrem Vater. Schon vor mehr als einem Jahr versuchte sich die Teenagerin als Model.

Im Stile eines Covers der „Vogue“ posierte sie in High Heels und perfekt gestylt. Voller Stolz postete sie die Aufnahmen auf Instagram. (TP/Bang)