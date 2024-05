Anya Taylor-Joy, Heidi Klum und Co.: Die coolsten Streetstyles in Cannes

Redaktion Video | 16.05.2024, 17:42 Uhr

Bei den Filmfestspielen in Cannes begeistern die Stars und Sternchen nicht nur auf dem Red Carpet in atemberaubenden Looks, auch auf den Straßen punkten die Stars mit modischen Streetstyles.