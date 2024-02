Heidi im Luxus: SO wohnt Heidi Klum mit ihrer Familie in Bel Air

Redaktion Video | 30.01.2024, 15:46 Uhr

Ob ins Bett mit ihren Hunden oder in ihr Ankleidezimmer – Topmodel Heidi Klum nimmt ihre Fans regelmäßig mit in ihr Zuhause. Doch stets zeigt sie nur kleine Einblicke in ihr Haus. Wir haben einmal die besten Videos, die sie auf Social Media geteilt hat, zusammengetragen.