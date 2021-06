Julia Roberts & Co.: Diese Stars haben ihre Fans geheiratet

05.06.2021 09:00 Uhr

Es ist der Traum vieler Fans: Ein Date mit ihrem Lieblingsstar! Was für viele nur Wunschdenken ist, ist für andere Wirklichkeit geworden. Stars wie Matt Damon, Julia Roberts und Co. haben sich nicht nur in ihre Fans verliebt, sondern sie auch geheiratet.