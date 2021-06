Kein Monopoly? Kuriose Regeln der britischen Royals

06.06.2021 08:00 Uhr

Das britische Königshaus hält stark an Traditionen fest. Dies hat einige kuriose Regeln zur Folge, an denen sich die britischen Royals halten müssen. So dürfen sie beispielsweise kein Monopoly spielen. Alle Details gibt es hier im Video.