Nena thematisiert erneut Corona-Maßnahmen: „Jeder macht, was er will“

09.08.2021 04:00 Uhr

Sängerin Nena hat in der Pandemie mehrfach für Diskussionen gesorgt. Nachdem mehrere ihrer Konzerte zuletzt abgesagt wurden, steht die 61-Jährige nun in Rügen auf der Bühne – und auch dort kritisiert sie die Maßnahmen in der Coronakrise.