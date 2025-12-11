Film ’28 Years Later III‘ wird vorangetrieben – Cillian Murphy in Gesprächen für Rückkehr

Ralph Fiennes in 28 Years Later - Sony Pictures BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.12.2025, 20:00 Uhr

’28 Years Later III‘ soll Berichten zufolge nach dem starken Echo auf den zweiten Teil vorankommen.

Sony soll bereit sein, mit der Arbeit an dem dritten Film der neuen Horror-Trilogie zu beginnen, nachdem Fans bei Vorabvorführungen des kommenden Sequels ’28 Years Later: The Bone Temple‘ begeistert reagierten. Laut ‚Deadline‘ soll Alex Garland für den dritten Film erneut das Drehbuch schreiben, während ’28 Days Later‘-Darsteller Cillian Murphy in Gesprächen ist, als Jim zurückzukehren.

Murphy – der bereits als Executive Producer bei ’28 Years Later‘ und ‚Bone Temple‘ fungierte – soll am Ende des zweiten Films zurückkehren und im dritten, noch unbetitelten Film eine größere Rolle spielen. Sony hatte die Option auf die gesamte Trilogie, wartete jedoch zunächst mit der Freigabe des dritten Teils.

Regisseur Danny Boyle hatte zuvor bestätigt, dass Jim im Finale der Trilogie eine viel größere Rolle spielen werde. Gegenüber ‚Collider‘ sagte der 68-jährige Regisseur: „Es gibt einen Handlungsstrang über alle drei Filme hinweg. Dieses Prinzip war es, das wir Sony verkauft haben. Und sie sagten sofort: ‚Sagt nicht, dass es eine Trilogie ist.‘ Wir sagten: ‚Doch, wir werden sagen, dass es eine Trilogie ist.‘ Weil es so ist! Wir werden die Leute nicht anlügen!“

Nicht alle Figuren tauchen in allen drei Filmen auf, aber für einige ist das der Fall: „Cillian Murphy ist ein Element im zweiten Film und ein sehr dominantes Element im dritten Film.“

Boyle erklärte außerdem, dass er und Drehbuchautor Alex Garland ’28 Years Later‘ als eigenständige Geschichte konzipierten, die zwar von ’28 Days Later‘ beeinflusst sei, jedoch die Handlung aus ’28 Weeks Later‘ nicht fortsetze. Er erklärte: „Was Alex und ich beschlossen haben, war, einen Originalfilm zu machen. Es ist eine von ’28 Days Later‘ beeinflusste Geschichte, aber sie folgt nicht dem, was in ‘28 Weeks Later‘ passiert ist, wo das Virus nach Europa gelangte. Aus erzählerischen Gründen schlugen wir vor, dass Europa das Virus zurück über den Kanal getrieben hätte. Dann hätte man Großbritannien isolieren und es aussterben lassen können.“