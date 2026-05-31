Film Danny Boyle möchte ’28 Years Later III‘ im nächsten Jahr drehen

Danny Boyle attends the 28 Years Later - Photocall - London - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.05.2026, 12:00 Uhr

Der Regisseur verrät, wie es um den dritten Teil der Horror-Reihe steht.

Danny Boyle hofft, den dritten Teil der ’28 Years Later‘-Reihe im kommenden Jahr drehen zu können.

Der 67-jährige Regisseur hätte den Film lieber direkt zusammen mit den beiden vorherigen Teilen der Horror-Reihe produziert. Allerdings habe dafür einfach die Zeit nicht gereicht, da die Dreharbeiten an einem bestimmten Ort in Großbritannien nur zu bestimmten Jahreszeiten möglich seien. Im Gespräch mit ‚JoBlo‘ erklärte Boyle: „Uns ist dieses Jahr die Zeit ausgegangen – buchstäblich. Deshalb wird es hoffentlich, wenn alles gut läuft, nächstes Jahr passieren. Die Begeisterung dafür ist auf jeden Fall da, und Alex [Garland] hat ein wunderbares Drehbuch geschrieben.“

Nachdem Sony die Rechte an der ’28 Years Later‘-Trilogie erworben hatte, wurde der dritte Film zunächst noch nicht offiziell freigegeben. Stattdessen entschied das Studio, die ersten beiden Filme direkt hintereinander zu produzieren. Boyle inszenierte dabei ’28 Years Later‘, während Nia DaCosta beim Nachfolger ’28 Years Later 2: The Bone Temple‘ Regie führte.

DaCosta äußerte kürzlich ihren Frust darüber, dass das Sequel an den Kinokassen hinter den Erwartungen zurückblieb – obwohl der Film von Kritikern sehr positiv aufgenommen wurde. Im Interview mit dem ‚Empire‘-Magazin sagte sie: „Es ist wirklich verrückt, denn praktisch jeder Maßstab, den wir in dieser Branche nutzen, um festzustellen, ob ein Film gut ist und ob die Menschen ihn sehen wollen, sprach für den Film. Trotzdem spiegelte sich das nicht an den Kinokassen wider.“

Die Regisseurin erklärte selbstbewusst: „Ich habe einen großartigen Film gemacht, auf den ich sehr stolz bin, und die Leute mochten ihn.“ Sie habe jedoch gelernt, ihre Karriere nicht ausschließlich an finanziellen Erfolgen zu messen. „Natürlich war ich enttäuscht, dass der Film nicht mehr Geld eingespielt hat. Aber gleichzeitig dachte ich: Ich bin glücklich, dass die Menschen, die den Film entdecken, ihn genießen werden“, fügte DaCosta hinzu.

’28 Years Later 2: The Bone Temple‘ kam nur 28 Wochen nach dem lange erwarteten Vorgänger in die Kinos. Rückblickend glaubt DaCosta, dass dieser Marketing-Gag möglicherweise für Verwirrung beim Publikum gesorgt habe. „Vielleicht war es etwas zu früh, weil viele Leute meinten: ‚Ach ja, den habe ich letzten Sommer gesehen!‘ Und ich musste erklären: ‚Nein, nein, das ist die Fortsetzung!'“, räumte sie ein. Trotzdem sei die Idee „sehr clever“ gewesen.