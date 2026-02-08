Musik 3-Doors-Down-Frontmann Brad Arnold stirbt mit 47 Jahren

Brad Arnold - cancer diagnosis clip May 7 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.02.2026, 12:00 Uhr

Der Musiker litt an Nierenkrebs im Stadium vier - nun ist er im Alter von 47 Jahren gestorben.

Brad Arnold, der Frontmann von 3 Doors Down, ist im Alter von 47 Jahren verstorben.

Der Rockmusiker starb am Samstag (7. Februar) im Kreise seiner Familie – vier Monate, nachdem er seine Nierenkrebs-Diagnose im Stadium vier öffentlich gemacht hatte. Auf Instagram teilte die Band mit: „Mit schwerem Herzen geben wir die Nachricht bekannt, dass Brad Arnold, Gründer, Leadsänger und Songwriter von 3 Doors Down, am Samstag, dem 7. Februar, im Alter von 47 Jahren verstorben ist. An der Seite seiner geliebten Ehefrau Jennifer und seiner Familie ist er nach seinem mutigen Kampf gegen den Krebs friedlich im Schlaf eingeschlafen – umgeben von den Menschen, die er liebte.“

3 Doors Down – 1996 von Brad gemeinsam mit Matt Roberts (Leadgitarre und Backgroundgesang) und Todd Harrell (Bass) gegründet – würdigten Arnold dafür, den Mainstream-Rock maßgeblich geprägt zu haben, indem er die Zugänglichkeit des Post-Grunge mit emotional direktem Songwriting und Texten verband, die bei einem breiten Publikum Anklang fanden.

Die Band, deren Name auf ein Gebäude in Foley, Alabama, zurückgeht, auf dem „Doors Down“ stand – ergänzt um die Zahl drei als Symbol für die Bandmitglieder –, fügte hinzu: „Brads Songwriting wurde für eine ganze Generation zu einem kulturellen Bezugspunkt und brachte einige der nachhaltigsten Hits der 2000er hervor, darunter den Durchbruchshit ‚Kryptonite‘, den er im Alter von nur 15 Jahren im Mathematikunterricht schrieb.“ Seine Musik habe weit über die Bühne hinausgehallt und „Momente der Verbundenheit, Freude und des Glaubens“ geschaffen.

3 Doors Down erinnerten zudem daran, dass Brad ein „hingebungsvoller Ehemann“ gewesen sei. „Die Menschen, die ihm am nächsten standen, werden sich nicht nur an sein Talent erinnern, sondern auch an seine Wärme, seine Bescheidenheit, seinen Glauben und seine tiefe Liebe zu Familie und Freunden“, hieß es weiter. Brads Familie bedanke sich für die große Anteilnahme und bitte in dieser schweren Zeit darum, ihre Privatsphäre zu respektieren.