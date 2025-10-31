Stars A$AP Rocky liebe die Balance zwischen Vatersein und Musikkarriere

ASAP Rocky performs in helicopter at Rolling Loud in Inglewood Mar 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.10.2025, 09:00 Uhr

Der Rapper äußert süße Worte über seine Familie mit Partnerin Rihanna.

A$AP Rocky liebt es, die Vaterschaft und seine Musikkarriere miteinander zu verbinden.

Der Rapper hat gemeinsam mit seiner Partnerin Rihanna drei Kinder: Tochter Rocki (sechs Wochen) sowie die Söhne RZA (3) und Riot (2). Er beschrieb das Vatersein als den erfüllendsten Teil seines Lebens.

In einem neuen Interview mit dem ‚Perfect‘-Magazin enthüllte der 37-Jährige, was ihm am meisten Freude bereitet. „Vater, Partner und liebevoller Ehemann in meiner Familie zu sein, das ist es, was mich wirklich, wirklich glücklich macht“, schwärmte er. Der Musiker fügte hinzu: „Ich hoffe, das klingt nicht klischeehaft – und ich würde es hassen, wenn es so wäre –, aber genau das ist es, was mich antreibt: mich kreativ ausdrücken zu können, ein Familienmensch zu sein und ein Künstler zu bleiben. Es spielt keine Rolle, welchen Hut ich an einem bestimmten Tag trage – entscheidend ist, dass ich mein Bestes gebe und all das mit Leidenschaft tue.“

Anfang dieses Monats sprach Rocky mit ‚Complex‘ darüber, was er als seine beste „Kreation“ des Jahres betrachte – und überraschte mit einer humorvollen Antwort, die seinen familiären Stolz widerspiegelte. Er erklärte lachend: „Meine Tochter.“ Der Künstler betonte: „Das ist das Schönste, was ich dieses Jahr geschaffen habe.“

Rihanna verkündete die Geburt von Tochter Rocki Irish Mayers vergangengen Monat in einem Instagram-Beitrag. Die Sängerin teilte Fotos, auf denen sie das Neugeborene im Arm hält, sowie ein Bild von Rockis winzigen rosa Handschuhen, die mit Schleifen verziert waren. Dazu schrieb sie: „Rocki Irish Mayers, 13. September 2025.“