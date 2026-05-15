Musik Drake überrascht Fans mit dreifachem Album-Release

Drake - Top Boy premiere UK 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.05.2026, 18:00 Uhr

Drake hat Fans überrascht, indem er gleich drei vollständige Alben auf einmal veröffentlichte und nach Monaten kryptischer Teaser und Stunts 'Iceman', 'Habibti' und 'Maid of Honour' herausbrachte.

Drake hat einen der wildesten Schritte seiner Karriere hingelegt – er veröffentlichte drei Alben gleichzeitig.

Der Rapper veröffentlichte in den frühen Morgenstunden am Freitag (15. Mai) überraschend die drei Alben ‚Iceman‘, ‚Habibti‘ und ‚Maid of Honour‘, die jeweils mit prominenten Gastauftritten von Future, Sexyy Red, Molly Santana, Loe Shimmy und 21 Savage besetzt sind. Die Produktion stammt von Schwergewichten wie Ovrkast, Riot, Boi-1da und DJ Frisco954.

Im Eröffnungstrack von ‚Iceman‘ enthüllt Drake außerdem, dass sein Vater Dennis Graham (71) gegen Krebs kämpft. Er rappt in ‚Make Them Cry‘: „Mein Dad hat gerade Krebs, wir kämpfen uns durch die Stadien. Glaubt mir, wenn ich sage, dass es viele Dinge gibt, denen ich lieber gegenüberstehen würde. Und diesmal, wenn ihr mich bittet, tiefer zu graben, erkläre ich es gerne.“

Der gewaltige Release folgt auf Monate der Andeutungen durch Drakes chaotische ‚Iceman‘-Livestream-Serie, in der er erstmals andeutete, „Back-to-back-to-back“-Alben zu veröffentlichen. Die neueste Episode zeigte mehrere neue Videos, die in Toronto gedreht wurden, mit Auftritten von Shane Gillis, DJ Akademiks und sogar Drakes Sohn Adonis.

Drake startete diese Ära bereits im Juli 2025, als er den ursprünglichen ‚Iceman‘-Livestream startete und frühe Tracks wie ‚What Did I Miss?‘ präsentierte. Zwei weitere Episoden folgten und brachten die Singles ‚Which One‘ mit Central Cee sowie ‚Dog House‘ mit July Wolf und Yeat hervor.

Doch der wildeste Moment kam im April. Drakes Team platzierte einen riesigen Eisturm – schätzungsweise rund 4,5 Meter hoch, 6 Meter lang und 4,5 Meter breit – auf einem Parkplatz in der Innenstadt von Toronto, und er sagte seinen Fans, das Veröffentlichungsdatum befinde sich darin. Er schrieb auf Instagram: „Release Date Inside. 81 BOND STREET DOWNTOWN TORONTO.“

Laut dem ‚Rolling Stone‘-Magazin kletterten einige Menschen auf den riesigen Block und versuchten mit Vorschlaghämmern Zugang zum Veröffentlichungsdatum von ‚Iceman‘ zu bekommen, und ein Fan benutzte sogar einen Schweißbrenner. Mehrere Schilder in der Nähe der Struktur lauteten: „Gefahr – Nicht berühren. Diese Eisstruktur kann ohne Vorwarnung brechen oder einstürzen, und fallendes Eis oder scharfe Fragmente können schwere Verletzungen oder den Tod verursachen. Berühren oder interagieren Sie nicht mit der Struktur. Jeglicher Kontakt mit der Struktur erfolgt auf eigenes Risiko.“ Die dreifache Veröffentlichung markiert Drakes erste Solo-Studioarbeiten seit ‚For All the Dogs‘ aus dem Jahr 2023.