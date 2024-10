Ab 31. Oktober „Achtsam Morden“: Lohnt sich die neue Netflix-Serie?

Peter Jordan als Achtsamkeits-Coach Breitner und Tom Schilling als Björn am Set von "Achtsam Morden". (hub/spot)

SpotOn News | 31.10.2024, 21:15 Uhr

Um seine Work-Life-Balance zu verbessern, geht Björn Diemel in der Netflix-Serie "Achtsam Morden" neue Wege. Ein Klient weniger verschafft dem Anwalt mehr Zeit für seine Tochter, aber dafür eine Menge weiterer Probleme.

Gerade hat Björn Diemel seine Work-Life-Balance durch einen kleinen Mord wieder hergestellt, da steht schon wieder das nächste Problem an. Weil sich der Anwalt in der neuen Netflix-Serie "Achtsam Morden" (ab 31. Oktober) aber neuerdings in Achtsamkeit übt, fallen ihm Verbrechen inzwischen so leicht wie die richtige Atemtechnik. Fans von Karsten Dusses (51) gleichnamigen Bestseller von 2019, auf dem die Serie beruht, wissen bereits, wo das hinführt…

Video News

Darum geht's in "Achtsam Morden"

Björn Diemel ist erfolgreicher Top-Anwalt, dem es an Zeit für seine Ehefrau und seinem Kind fehlt. Mit einem Achtsamkeitsseminar versucht er daher, eine neue Work-Life-Balance zu finden, um mehr Quality-Time mit seiner Tochter zu verbringen und seine Ehe zu retten. Björns neu erlernte Achtsamkeitstechnik bekommt als erster sein Mandant Dragan Sergowicz zu spüren, schließlich kostet der Mafia-Boss Zeit und Nerven. Dragans unfreiwilliges Verschwinden führt allerdings zu einigen neuen Problemen, Verbrechen und vielen achtsamen Atemzügen. Björn muss nicht nur Dragans Verbrecherorganisation und deren Konkurrenz unter Kontrolle bringen und sich die Polizei vom Hals halten – auch ein Kita-Platz für Tochter Emily muss her.

Diese Stars sind in der Serie zu sehen

Als Björn Diemel ist Tom Schilling (42) in der Hauptrolle von "Achtsam Morden" zu sehen. Bekannt ist der vielfach ausgezeichnete Schauspieler und Musiker aus Filmen wie "Oh Boy", "Werk ohne Autor" oder Fernsehproduktionen wie "Unsere Mütter, unsere Väter".

Als Clanmitglieder und Mafiosi in der neuen Netflix-Serie sind unter anderem Marc Hosemann (54, "Die Discounter"), Murathan Muslu (42, "Tatort"), Luca Maric (59, u.a. "SOKO Wismar") und Sascha Geršak (49, "Gladbeck") mit dabei. In die Rolle der Ermittlerin Nicole schlüpft Britta Hammelstein (43, "Tatort"), deren Kollegen Möller stellt Johannes Allmayer (geb. 1978, "Hin und weg") dar. Achtsamkeits-Coach Joschka Breitner wird von Peter Jordan (57, "Solo für Weiss") dargestellt, Björn Diemels Ehefrau Katharina von Emily Cox (39, "Alma und Oskar"). Die kleine Emily spielt Pamuk Pilavci (7.).

Für wen lohnt sich das Streamen von "Achtsam Morden"?

Alle Fans der Buchvorlage dürfen sich auf die Serie "Achtsam Morden" freuen. Die acht Folgen bleiben nah an Karsten Dusses Bestseller und bringen seinen schwarzen, trockenen Humor auf den Bildschirm. Aber auch für alle anderen Zuschauer bietet die Serie gute Unterhaltung: Mit schlagfertigem Witz wird das allgegenwärtige Thema Achtsamkeit aufs Korn genommen, ohne zu klamaukig zu wirken. Die Krisen, in die Diemel durch seinen achtsamen Lebensstil immer wieder schlittert, sorgen für reichlich Spannung bis zum Ende… Eine Fortsetzung ist wohl nicht ganz ausgeschlossen, schließlich hat Karsten Dusse, der nicht nur Autor, sondern auch Anwalt ist, eine ganze "Achtsam morden "-Krimireihe verfasst…