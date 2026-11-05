Film Adam Driver schließt Rückkehr zu ‚Star Wars‘ aus: ‚Es ist vorbei‘

Adam Driver - Avalon - 2017 - Star Wars Episode VIII The Last Jedi BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.11.2026, 14:00 Uhr

Adam Driver hat klargestellt, dass es für ihn "keinen weiteren" 'Star Wars'-Film geben wird.

Adam Driver hat mit seiner Rolle als Kylo Ren abgeschlossen.

Der Schauspieler bestätigte, dass es keine weiteren ‚Star Wars‘-Pläne mit ihm gebe. Eine Idee für einen eigenständigen Film über seine Figur war zuvor bei Disney gescheitert. Driver hatte gemeinsam mit Regisseur Steven Soderbergh die Idee für einen Kylo-Ren-Film mit dem Titel ‚The Hunt for Ben Solo‘ entwickelt. Das Studio lehnte das Projekt jedoch ab. Inzwischen glaubt der 42-Jährige nicht mehr daran, dass der Film doch noch realisiert wird. Auf die Frage in der Sendung ‚The Rich Eisen Show‘, ob er sich eine Rückkehr als Kylo Ren vorstellen könne, erklärte Driver: „Ja, es ist vorbei … Kein weiteres ‚Star Wars‘. Wir haben versucht, noch einen Film auf die Beine zu stellen, aber sie sagen: ‚Nein, er ist tot.'“

Auf die Frage, ob er zurückkehren würde, falls jemand das Projekt doch noch wiederbeleben sollte, antwortete der Star: „Wenn sie das wollten, gerne. Aber wir haben darauf keinen Einfluss. Ich glaube allerdings, dass der Zug abgefahren ist.“ Dabei war Driver von dem Drehbuch, an dem er gemeinsam mit Soderbergh gearbeitet hatte, ausgesprochen angetan. Über mehrere Jahre hätten sie ernsthaft an dem Projekt gearbeitet. Zusammen mit Scott Burns und Rebecca Blunt sei schließlich ein Drehbuch entstanden, das er als „wirklich großartig“ und „richtig cool“ bezeichnete. „Aber ich kann solche Entscheidungen nun einmal nicht treffen“, betonte der ‚Girls‘-Darsteller.

Nachdem das Aus des Films bekannt geworden war, starteten Fans eine ungewöhnliche Rettungsaktion. Sie organisierten sogar Flugzeuge, die über dem Gelände der Walt Disney Studios in Burbank, Kalifornien, Banner mit der Aufschrift ‚Save The Hunt for Ben Solo‘ hinter sich herzogen. Driver zeigte sich von dem Einsatz der Fans beeindruckt. „Ich hätte nicht erwartet, dass es so weit geht, dass Menschen Plakate aufhängen und Flugzeuge über Disney fliegen lassen und solche Dinge. Das war ziemlich cool“, erklärte er.

Im August hatte Lucasfilm-Co-Präsident Dave Filoni, der an ‚The Mandalorian and Grogu‘ als Co-Autor und Produzent beteiligt war, den Hoffnungen auf das Spin-off einen Dämpfer verpasst. Bei der D23 sagte er gegenüber ‚Deadline‘: „Die Macht ist in dieser Hinsicht nicht mit uns. Ich liebe aber die Begeisterung, die ihr dafür zeigt.“