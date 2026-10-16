Film Steven Soderbergh hilft Matt Reeves, die Dreharbeiten zu ‚The Batman Part II‘ abzuschließen

Steven Soderbergh - January 2024 - Avalon - Sundance Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.10.2026, 11:20 Uhr

Steven Soderbergh hilft Matt Reeves, die Dreharbeiten zu 'The Batman Part II' abzuschließen.

Steven Soderbergh springt ein, um die Dreharbeiten zu ‚The Batman Part II‘ zu Ende zu bringen.

Die Produktion der Fortsetzung mit Robert Pattinson als Dunklem Ritter wurde kürzlich unterbrochen, damit Regisseur Matt Reeves sich um eine „familiäre Angelegenheit“ kümmern kann. Während Reeves weiterhin eine Auszeit von dem Projekt nimmt, wird der Regisseur von ‚Black Bag – Doppeltes Spiel‘ gemeinsam mit der Besetzung und dem Filmteam daran arbeiten, die Hauptdreharbeiten abzuschließen. Ein Sprecher von DC Studios erklärte in einer Stellungnahme: „Da Matt Reeves sich weiterhin um eine familiäre Angelegenheit kümmern muss, hat Steven Soderbergh, der Matts Arbeit sehr schätzt, von sich aus Kontakt zu ihm aufgenommen. Mit der vollen Unterstützung von DC Studios wird er nun einspringen, um dem Drehbuchautor und Regisseur dabei zu helfen, die letzten Wochen der Hauptdreharbeiten zu ‚The Batman Part II‘ abzuschließen. Matt und Steven werden eng mit den Schauspielern und der Crew zusammenarbeiten, um Matts Vision des Films umzusetzen.“

Sowohl Steven Soderbergh als auch Matt Reeves betonten, dass sie eng zusammenarbeiten werden. Reeves werde das Projekt letztlich selbst fertigstellen. Soderbergh erklärte in seiner eigenen Stellungnahme: „Ich fand Matt Reeves‘ Arbeit an ‚The Batman‘ beeindruckend. Der Film war durchdacht, präzise und in sich konsequent. Unser Ziel ist es, mit Matt und seinem Team Aufnahmen zu produzieren, die sich nahtlos in das bereits gedrehte Material einfügen. So kann Matt seinen Film angemessen fertigstellen.“ Auch Reeves äußerte sich auf X und stellte klar: „Nur um das klarzustellen: Ich verlasse ‚The Batman Part II‘ nicht. Ich bin Steven zutiefst dankbar, dass er mir in dieser schwierigen Zeit zur Seite springt und mir hilft, die Hauptdreharbeiten abzuschließen. Vielen Dank an alle für eure Anteilnahme und die guten Wünsche.“

Anfang dieser Woche hatte Robert Pattinson bereits ein kurzes Update gegeben und bestätigt, dass die Dreharbeiten noch nicht wieder aufgenommen worden seien. Im Gespräch mit ‚Official Pop Drop‘ sagte er: „Ja, wir legen eine kurze Pause ein und werden dann sehen, wie es weitergeht.“ Die Dreharbeiten zur Fortsetzung laufen seit Juni in London. Anfang des Monats war jedoch bekannt geworden, dass die Produktion vorübergehend gestoppt wurde, damit Reeves sich einer persönlichen Angelegenheit widmen kann. Ein Sprecher erklärte dazu: „Die Produktion von ‚The Batman Part II‘ wurde vorübergehend unterbrochen, während Matt Reeves sich um eine familiäre Angelegenheit kümmert. Matt erhält die volle Unterstützung von DC Studios, und wir freuen uns darauf, die gemeinsame Arbeit bald fortzusetzen.“

Bereits im Juli war bekannt gegeben worden, dass Warner Bros. den Kinostart der Fortsetzung auf den 18. Februar 2028 verschoben hat. Ursprünglich sollte der Film im Oktober 2026 erscheinen, bevor der Termin zunächst auf Oktober 2027 verlegt worden war. Pattinson hatte zuvor eingeräumt, dass er sich nach den Dreharbeiten zum ersten ‚The Batman‘ eine Zeit lang „seltsam“ gefühlt habe. Der Grund dafür sei gewesen, dass er sowohl hinsichtlich der Stimmung als auch der Beleuchtung am Set ständig „im Dunkeln“ gewesen sei. Er sagte: „Sowohl von der Atmosphäre als auch von der Beleuchtung her konnte ich monatelang kaum etwas sehen. Das wirkt sich auf einen aus, danach fühlt man sich einfach seltsam.“

Der Schauspieler, der auch in Christopher Nolans Film ‚The Odyssey‘ mitwirkt, deutete außerdem an, dass die kommende Fortsetzung eine überraschende Wendung gegenüber dem Vorgänger nehmen werde. Im Interview mit ‚Collider‘ erklärte er: „Der Film ist unglaublich ambitioniert. Ich habe neulich irgendwo gesagt, dass der erste Film eine andere Herangehensweise an einen Batman-Film war und dieser hier ist es wieder. Er schlägt im Vergleich zum ersten Teil eine völlig neue Richtung ein, behält aber irgendwie dennoch Elemente der ursprünglichen Atmosphäre bei. Das Ganze wirkt einfach sehr ambitioniert, und ich bin gespannt, wie der Film am Ende wird.“