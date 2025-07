Stars Adam Sandler bestätigt ‚Happy Gilmore‘-Fortsetzung

Adam Sandler - August 2024 - Netflix comedy special screening - NYC - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.07.2025

Adam Sandler bringt nach fast 30 Jahren dank des ständigen Drucks der Fans endlich ‚Happy Gilmore‘ zurück.

Der 58-jährige Schauspieler und Komiker bestätigte die lang erwartete Fortsetzung während eines Auftritts bei ‚Good Morning America‘ am Montag (21. Juli) und erklärte, dass die Anhänger des Golf-Parodie-Films immer wieder nach einer Fortsetzung der Komödie von 1996 gefragt hätten.

Er sagte: „Wenn ich die Straße entlanglaufe, fragen mich die Leute oft: ‚Wirst du jemals Happy Gilmore 2 machen?‘ Und 28 Jahre lang habe ich gesagt: ‚Wovon redest du? Nein.‘ Und dann dachte ich plötzlich: ‚Vielleicht’… die Leute haben immer wieder gefragt. Und dann fühlte es sich einfach richtig an.“

In ‚Happy Gilmore 2‘ übernimmt der Star wieder seine Rolle als unflätiger, hockeybegeisterter Golfer. Sandler sagte über den Nachfolgefilm, der in einer turbulenteren Zeit im Leben des Charakters ansetzt: „Sein Leben ist gerade nicht perfekt – zumindest zu Beginn des Films. Und er ist ein Familienmensch und er fängt wieder an, Golf zu spielen.“

Zur neuen Besetzung gehören neben den wiederkehrenden Co-Stars Ben Stiller (58), Christopher McDonald (70) und Julie Bowen (54) auch Neulinge wie der NFL-Star Travis Kelce (34) der puertoricanische Rapper Bad Bunny (30) und mehrere Profigolfer. Auf die Frage, wie ein so breit gefächertes Ensemble zusammengestellt wurde, sagte der Darsteller: „Ich weiß nicht, wie das passiert ist. „Wir haben ihnen Sachen geschrieben und alle waren so freundlich, zu kommen. Und jeder von ihnen hat einen großartigen Job gemacht.“