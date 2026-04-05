Stars Gordon Ramsay: Neue Netflix-Doku zum 60. Geburtstag

Gordon Ramsay - February 2026 - Avalon - Being Gordon Ramsay Netflix Launch BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.04.2026, 11:53 Uhr

Der britische Starkoch feiert dieses Jahr seinen 60. Geburtstag. Berichten zufolge erhält er zu diesem Anlass eine weitere Netflix-Dokumentation.

Gordon Ramsay soll im Mittelpunkt einer weiteren Netflix-Dokumentation stehen, die seine Feierlichkeiten zum 60. Geburtstag begleitet.

Der Streamingdienst hat Berichten zufolge eine sechsteilige Fortsetzung der erfolgreichen Reihe ‚Being Gordon Ramsay‘ in Auftrag gegeben, die sich um den runden Geburtstag des britischen Starkochs im November drehen wird. Insider hoffen, dass Musikstar Adele in der Serie auftreten wird – idealerweise mit einem Auftritt bei Ramsays prominenter Geburtstagsfeier.

Ein Insider erklärte gegenüber der Zeitung ‚The Sun‘: „‚Being Gordon Ramsay‘ ist die erfolgreichste nicht-fiktionale Serie von Netflix. Das Interesse an einer Fortsetzung war enorm, und die Idee, Gordons 60. Geburtstag zu begleiten, war für Netflix eine große Chance.“ Weiter hieß es, Ramsay habe zahlreiche Projekte in Planung und nutze neue Möglichkeiten.

„Gordon tritt nicht kürzer – ganz im Gegenteil“, ergänzte der Insider. Die Kameras sollen ihn erneut im Alltag begleiten – inklusive Familie, prominenter Freunde und der großen Geburtstagsfeier. „Natürlich hofft man, dass Adele auf der Party singen wird. Gordons Frau Tana ist ein riesiger Fan und das wäre ein echter Coup“, hieß es außerdem.

Ramsay selbst hatte bereits zuvor erklärt, dass er sich wünsche, die ‚Hello‘-Künstlerin für einen gemeinsamen Geburtstag mit seiner Frau Tana Ramsay zu gewinnen. „Sie liebt Adele, aber sie ist natürlich sehr beschäftigt“, verriet er. „Ich habe sie in Las Vegas gesehen, als sie im Colosseum auftrat. Sie ist unglaublich talentiert und zudem eine echte Feinschmeckerin.“ In der Doku sprach Ramsay auch offen über seine schwierige Beziehung zu seinem alkoholkranken Vater und betonte, wie wichtig es ihm sei, seine eigenen sechs Kinder bestmöglich zu unterstützen.