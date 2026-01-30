Film ‚Adolescence‘-Star Erin Doherty und James McAvoy für übernatürliches Drama gecastet

Erin Doherty - FAMOUS - London - Dec - 2023 - The Crown finale celebration BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.01.2026, 11:00 Uhr

Die beiden britischen Stars spielen Seite an Seite in 'Faith', dem neuen Projekt von Regisseur Paul Andrew Williams.

Erin Doherty und James McAvoy wurden für ‚Faith‘ besetzt.

Die ‚Adolescence‘-Schauspielerin und der ‚Abbitte‘-Darsteller tun sich für den neuen übernatürlichen Drama von Regisseur Paul Andrew Williams zusammen. Der Film erzählt die Geschichte einer hingebungsvollen alleinerziehenden Mutter, die einem stillen und rätselhaften Fremden begegnet.

Gina entdeckt eine neue, aufregende Dynamik in ihrem Leben – obwohl sie nichts über den geheimnisvollen Mann oder seine Absichten weiß. In der Inhaltsangabe heißt es: „Als Ginas Leben plötzlich völlig aus den Fugen gerät und Michaels außergewöhnliche wahre Identität enthüllt wird, erkennt sie, dass sie vielleicht wieder in der Lage ist, die Schönheit eines erfüllten Lebens anzunehmen.“

Wie ‚Variety‘ berichtet, führen Doherty und McAvoy als Gina und Michael die Besetzung an. Die Produktion und die Dreharbeiten sind bereits in Großbritannien angelaufen. Williams erklärte in einem Statement: „‚Faith‘ ist für mich eine zutiefst persönliche Geschichte. Es ist eine Erzählung über Stärke und Hoffnung, angesiedelt in einer vertrauten Realität, aber überschattet von etwas Anderweltlichem, das wir nicht ganz erklären können und das uns durch das Leben führt.“ Die Zusammenarbeit mit Erin Doherty und James McAvoy sei ein „Geschenk“, schwärmte der Filmemacher. „Ihr Engagement hebt jeden einzelnen Moment.“

‚Faith‘ wird Dohertys erste große Filmhauptrolle nach dem enormen Erfolg von ‚Adolescence‘ auf Netflix sein. Für ihre Darstellung der Psychologin Briony Ariston gewann sie kürzlich einen Emmy sowie einen Golden Globe. In einem gemeinsamen Statement lobten Stephen Kelliher von Bankside Films und Andrei Kamarowsky von Logical – die den weltweiten Vertrieb des Projekts übernehmen – Regisseur Williams für sein „außergewöhnliches Talent“.

Der Filmemacher schaffe es, auf völlig unerwartete Weise mit Genres zu spielen, was in ‚Faith‘ perfekt zum Ausdruck komme. „Es ist eine Geschichte mit großer emotionaler Tiefe, die von der außergewöhnlichen Besetzung, die er zusammengestellt hat, brillant umgesetzt werden wird.“