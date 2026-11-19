Stars AJ McLean und seine Frau haben wieder zueinandergefunden

AJ McLean - Scary Movie premiere 2026 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.11.2026, 11:00 Uhr

Backstreet-Boys-Star AJ McLean ist wieder mit seiner Ehefrau Rochelle Karidis zusammen.

AJ McLean und seine Ehefrau Rochelle Karidis sind wieder ein Paar.

Der Backstreet-Boys-Sänger und die Make-up-Artistin hatten sich 2023 getrennt und im Januar 2024 bekannt gegeben, ihre Ehe beenden zu wollen. Seitdem wurden die beiden jedoch mehrfach gemeinsam gesehen. Nun haben Insider ein Liebes-Comeback bestätigt. „Sie sind wieder zusammen. Das ist schon eine Weile so“, verriet ein Vertrauter gegenüber der ‚New York Post‘-Kolumne ‚Page Six‘.

Auch AJ blickte in einem neuen Interview auf die herausfordernde Zeit mit Rochelle zurück. Gegenüber ‚Fatherly‘ erklärte der 48-Jährige, dass sie einige „schwierige“ Phasen durchgemacht hätten. Reue über ihre Trennung scheint er allerdings nicht zu empfinden. „Ich glaube, sie liebt mein Herz, meine Großzügigkeit, meine Freundlichkeit und meine Fähigkeit, Geborgenheit und Liebe zu vermitteln“, schilderte AJ. „Wir haben einige schwierige Dinge durchgemacht. Wir haben uns getrennt und getrennt voneinander gelebt. Mittlerweile können wir beide zurückblicken und darüber nachdenken, was geschehen musste.“ Er glaube daran, dass alles aus einem bestimmten Grund geschehe und sich die Dinge genauso entwickelten, wie sie sollten.

Wann genau die beiden wieder zusammengefunden haben, ist nicht bekannt. In den vergangenen Jahren zeigten sie sich immer wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit. Im vergangenen Sommer besuchte Rochelle mit den gemeinsamen Töchtern Elliott (13) und Lyric (9) die Premiere der Backstreet-Boys-Residency ‚Into the Millennium‘ in der Sphere in Las Vegas. AJ kommentierte ein Familienfoto damals mit einer Liebeserklärung. „Es wäre nicht dasselbe gewesen, wenn meine Mädels nicht dabei gewesen wären, um diese fantastische Residency einzuläuten!“, schrieb der 48-Jährige.

Im April dieses Jahres besuchte die Familie gemeinsam die Premiere des Films ‚Michael‘. AJ bezeichnete sie anschließend als die „beste Familie überhaupt“ und freute sich, dieses Erlebnis mit allen teilen zu können. Im Juli widmete Rochelle dem Boyband-Star zudem einen liebevollen Beitrag zum Vatertag. Darin bezeichnete sie ihn als „leuchtendes Beispiel für einen absolut großartigen Vater“.