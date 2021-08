Aktuelles Ranking: Die 7 nervigsten Stars, die besser verschwinden sollten?

Die 7 nervigsten Stars, die einfach nur verschwinden sollen

01.08.2021 20:43 Uhr

Beim Verhalten von so manchen Prominenten kann man sich nur an den Kopf fassen. Diese 7 Stars nerven aber mit Abstand am meisten ...

Obwohl man die Person noch nie getroffen hat, gibt es Celebritys, die man echt ins Herz geschlossen hat. Ganz gegenteilig verhält es sich bei anderen. Man kennt sie nicht persönlich, aber ihr Verhalten nervt jetzt schon.

Auf „rankers.com“ wurden bei Wahl „Nervige Promis, die sich einfach ver****** sollen“ bereits über 750 000 Stimmen abgegeben. Diese sieben Promis konnte sich auf der Liste, die ersten Plätze sichern.

Quelle: giphy.com

1.Kim Kardashian

Klar, ungeschlagen auf der Pole Position befindet sich Kim Kardashian (40). Die Ich-Darstellerin geht mit ihrer Selbstdarstellung seit Jahren enorm vielen Personen auf die Nerven.

Insbesondere während der Corona-Pandemie verhielt sie sich, wie ein richtig verwöhntes Richkid mit Doppelmoral. Sie predigte ihren Followern zu Hause zu bleiben, veranstaltete aber selbst eine dicke Geburtstagsparty mit zahlreichen Gästen. Cool und verantwortungsbewusst ist etwas anderes.

2. Kanye West

Kanye West (44) – bei ihm kann man seit Langem nur den Kopf schütteln. Der Rapper, der einst zu den besten im Business gehört, irritierte seit seinem Zusammenbruch vor fünf Jahren vor allem mit seltsamen, verschwörungstheoretischen Aussagen. Er verglich das Recht auf Abtreibung mit Kindersoldaten, wollte als Präsidentschaftskandidat die Nation mit Gebeten retten und nannte den Coronavirus das „Zeichen des Teufels“.

Wir wollen den Musiker allerdings nicht zu sehr haten, denn er ist psychisch krank. Er wurde bereits vor Jahren mit einer bipolaren Persönlichkeitsstörung diagnostiziert.

3.Perez Hilton

Der Celebrity-Blogger Perez Hilton (43) schaffte es auf Platz 3. Neben seiner Arbeit als Journalist tritt er inzwischen auch häufig im TV auf. Dort nehmen ihn die meisten als laute, nervige, aufmerksamkeitsgeile Person war, die ohne Rücksicht auf Verlusten andere Menschen bissige Kommentare loslässt.

Bei „Celeb Big Brother UK“ sagte er zum Beispiel zu einer Mitstreiterin: „Wenn ich dein Kind wäre, würde ich mich umbringen“. Solche Sprüche gehen natürlich gar nicht.

4. Kris Jenner

Sie ist die Mutter von fünf der nervigsten Promis! Kris Jenner (65) hat alle Ich-Darstellerinnen des Kardashian-Jenner-Clans auf die Welt gebracht. Kein Wunder, dass sie auf Platz 4 gewählt wurde.

Die Momager nervt viele mit ihrer geldgeilen Art ihre Töchter in Szenen zu setzen und gegeneinander in ihrem Wert für das Familienunternehmen auszuspielen. Auch wenn man zugegeben muss, dass sie betrunken ziemlich unterhaltsam ist.

Quelle: giphy.com

5. Justin Bieber

Okay, wo sollen wir anfangen. Musikalisch liefert Justin Bieber (27) immer wieder großartige Hits ab, aber menschlich fällt es echt schwer ihn zu mögen. Der Promi schwankt seit Jahren zwischen nervigen Bibelsohn, der allen seinen Glauben auf die Nase binden muss und selbstgerechten Blödmann, das seine Fans als widerlich beschimpft.

Zunehmend besorgniserregend ist auch sein Umgang mit Ehefrau Hailey Bieber (24). In einem Moment hebt er die in seinen Songs und Postings auf ein Liebespodest als die beste und wunderbarste Person auf der ganzen Welt, nur um sich im nächsten Moment in Instagram Live Videos wie ein Fießling ihr gegenüber zu verhalten.

6. Chris Brown

Viel schlimmer noch als Justin Bieber verhält sich Chris Brown (34) gegenüber seinen Partnerinnen. Der begabte Musiker, der er immer wieder schafft seinen Kopf auf der Affäre zu ziehen, ist berüchtigt für seine Gewalt-Exzesse gegen Frauen.

Er verprügelte seine Ex-Freundin Rihanna (33), drohte seiner anderen Ex Karrueche Tran (33) damit sie umzubringen und auch mit Ammika Harris (26) scheint es ein ständiges Wechselspiel auf Liebe und Hass zu sein.

Das Schlimmste an seinem frauenfeindlichen Verhalten: Er hat sich nie wirklich dafür entschuldigt.

7. Kourtney Kardashian

Oh Gott, Kourtney Kardashian (42) nervt so sehr mit ihrer bewusst unterkühlten, immer latent genervten Art. Die meiste Zeit ist sie einfach nur fies zu ihren Schwestern und Mitmenschen.

Auf Platz 7 schaffte sie es aber wahrscheinlich durch ihre Peep-Show auf Instagram mit dem „Blink 182“-Drummer Travis Barker (45). Die beiden Promis fummeln in ihren Bildern und Videos was das Zeug hält. Okay Schwester, wir haben es verstanden du hast Sex und wir nicht! Musst du auch noch Salz in die Wunde reiben!