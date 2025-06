Stars Scooter Braun: Er ist ’stolz‘ auf Justin Biebers Erfolg

Bang Showbiz | 10.06.2025, 09:00 Uhr

Der Musikmanager versteht, wieso der Popstar selbst die Zügel in die Hand nehmen wollte.

Scooter Braun ist „sehr stolz“ auf das, was er gemeinsam mit Justin Bieber erreicht hat.

Der Musikmanager entdeckte den Popstar im Jahr 2008 und spielte eine entscheidende Rolle in dessen Karriere, bis sie 2023 ihre berufliche Zusammenarbeit beendeten. Im Podcast ‚The Diary of a CEO‘ sprach Scooter nun über seine Beziehung zu Justin und dessen Familie.

„Sie haben auch für mich alles riskiert. Sie haben an einen 25-jährigen Jungen geglaubt. Wir konnten gemeinsam unglaubliche Dinge erreichen und ich bin sehr stolz auf das, was wir geschafft haben“, betonte der 43-Jährige. „Ich werde ihn immer unterstützen.“

Die Beziehung zwischen Scooter und Justin hat sich verändert, seit sie nicht mehr zusammenarbeiten. Aber der Talentmanager zeigt Verständnis dafür, dass der ‚Love Yourself‘-Interpret selbst die Kontrolle über seine Karriere übernehmen wollte. „Ich denke, irgendwann kommt der Moment – ich verstehe das –, an dem er zeigen möchte, dass er es alleine schaffen kann. Wir haben so lange zusammengearbeitet und hatten extremen Erfolg“, schilderte er.

Der Unternehmer ergänzte: „Ich glaube, als Mann kommt man irgendwann an den Punkt, an dem man der Welt beweisen will, dass man es auch selbst schafft. Ich respektiere das vollkommen. Und ich glaube, genau das tut er jetzt.“

Trotzdem hegt er keinerlei Groll gegenüber dem 31-Jährigen. „Zu dem Zeitpunkt war mir schon seit ein paar Jahren klar, dass ich etwas anderes machen wollte. Ich wollte herausfinden, wer ich selbst bin“, erklärte Scooter. Deshalb sei Justins Entscheidung auch kein Problem für ihn gewesen: „Ich wollte mit einer anderen Karriere experimentieren und wir haben genug miteinander kommuniziert. Die Zeichen waren klar zu erkennen.“