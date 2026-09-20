Film Alan Ritchson ersetzt Jason Momoa in ‚Helldivers‘

Alan Ritchson - February 2024 - Getty Images - Ordinary Angels Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.09.2026, 10:00 Uhr

Alan Ritchson ersetzt Jason Momoa in 'Helldivers'.

Jason Momoa ist raus, Alan Ritchson könnte schon bald seinen Platz einnehmen: Für die geplante Videospielverfilmung ‚Helldivers‘ wird der ‚Reacher‘-Star als neuer Hauptdarsteller gehandelt.

Wie der ‚Hollywood Reporter‘ berichtet, befindet sich Ritchson in Gesprächen über die zentrale Rolle. Ursprünglich sollte Momoa die Hauptrolle in der von PlayStation Productions und Sony Pictures geplanten Kinoadaption übernehmen. Im Juni stieg der ‚Aquaman and the Lost Kingdom‘-Star jedoch aus dem Projekt aus. Als Grund wurden laut ‚The Hollywood Reporter‘ „kreative Differenzen“ genannt. Für Ritchson wäre die Rolle eine besondere Premiere. Zwar ist der 43-Jährige bereits aus zahlreichen Film- und Serienproduktionen bekannt, mit ‚Helldivers‘ würde er jedoch erstmals einen großen Studio-Kinofilm als Hauptdarsteller anführen.

Hinter der Kamera steht Regisseur Justin Lin. Trotz des Wechsels bei der Besetzung soll der Zeitplan offenbar bestehen bleiben: Der Kinostart von ‚Helldivers‘ ist weiterhin für den 10. November 2027 vorgesehen. Konkrete Einzelheiten zur Handlung sind bislang allerdings nicht bekannt. Die Grundlage für den Film bildet die gleichnamige Videospielreihe, die 2015 startete. Besonders erfolgreich war der Nachfolger ‚Helldivers 2‘, von dem mehr als zwölf Millionen Exemplare verkauft wurden. Im Mittelpunkt des Spiels steht eine Eliteeinheit namens Helldivers. Ihre Aufgabe ist es, die fiktive Welt Super Earth vor außerirdischen Kreaturen zu verteidigen.

Das ursprüngliche Drehbuch stammt von Gary Dauberman, der unter anderem an den Horrorfilmen ‚It‘ und ‚Annabelle‘ beteiligt war. Sein Skript soll das Interesse von Justin Lin geweckt haben. Lin produziert den Film gemeinsam mit Hutch Parker und Asad Qizilbash. Für Ritchson kommt die mögliche Hauptrolle zu einem Zeitpunkt, an dem auch sein Privatleben für Schlagzeilen sorgt. Erst kürzlich wurde bekannt, dass er und seine Ehefrau Catherine Ritchson nach rund 20 gemeinsamen Jahren ihre Ehe beendet haben.