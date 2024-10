Film Alana Haim: Arbeit an zwei neuen Filmrollen

Alana Haim

Bang Showbiz | 16.10.2024

Alana Haim soll zwei neue Filmrollen ergattert haben.

Die 32-jährige Musikerin, die im Jahr 2021 ihr Schauspieldebüt in ‚Licorice Pizza‘ gegeben hatte, hat bereits mit der Produktion von ‚The Mastermind‘ begonnen und wird Berichten von ‚The Hollywood Reporter‘ zufolge auch mit der Arbeit an ‚The Drama‘ anfangen.

‚The Mastermind‘ wird als ein Kunstraub-Drama unter der Regie von Kelly Reichardt beschrieben, das vor dem Hintergrund des Vietnamkriegs und des Beginns der Frauenbefreiungsbewegung in Amerika spielt, in dem auch ‚The Crown‘-Darsteller Josh O’Connor mitspielen wird. Unterdessen dreht der ‚Dream Scenario‘-Filmemacher Kristoffer Borgli ‚The Drama‘, in dem Zendaya und Robert Pattinson mit von der Partie sind. Der neue Film, dessen Drehbuch der Regisseur geschrieben hat, wird später in diesem Monat gedreht und handelt von einem Paar, das in eine Krise gerät, nachdem unerwartete Enthüllungen sie nur wenige Tage vor ihrer Hochzeit aneinander zweifeln lassen. Alana ist für ihre Performance in ‚Licorice Pizza‘ für einen Golden Globe, den BAFTA und den Critics Choice Award nominiert worden. Am Anfang des Jahres hatte sich die Haim-Sängerin mit dem Regisseur des Films, Paul Thomas Anderson, für sein nächstes, aktuell noch unbetiteltes Projekt zusammengetan, dessen Dreharbeiten abgeschlossen sind und das im kommenden Jahr erscheint.