Musik Alanis Morissette ersetzt Neil Young beim State Fayre Festival

Bang Showbiz | 12.02.2026, 11:00 Uhr

Alanis Morissette ersetzt Neil Young beim State Fayre Festival.

Alanis Morissette springt beim britischen State Fayre Festival für Neil Young ein.

Die 80-jährige Musiklegende sollte das neue Event im Juni im Hylands Park in Chelmsford (Essex) als Headliner anführen. In der vergangenen Woche sagte Young jedoch nicht nur seinen Auftritt, sondern gleich seine gesamte Europatournee ab. Nun haben die Veranstalter bekannt gegeben, dass die ‚Ironic‘-Interpretin Alanis seinen Platz im Line-up übernehmen wird. Zudem wurden Skunk Anansie neu für das Festival bestätigt. In einem Statement auf Social Media erklärten die Organisatoren: „Wir freuen uns sehr, bekannt zu geben, dass die unglaubliche @Alanis am 27. Juni 2026 im Hylands Park das State Fayre als Headlinerin anführen wird. Außerdem begrüßen wir @SkunkAnansie auf unserer Samstagshauptbühne – neben all unseren großartigen Acts.“

Das State Fayre Festival wird nun von Alanis Morissette gemeinsam mit Kings of Leon und The Lumineers angeführt. Weitere Künstler im Line-up sind unter anderem The Black Crowes, Elvis Costello and The Imposters mit Charlie Sexton, Counting Crows, KT Tunstall und The Coral.

Young wollte seine Tour ursprünglich am 17. Juni mit seiner Band The Chrome Hearts im Eden Project in Cornwall starten. Geplant waren außerdem Stationen in Manchester, Glasgow, Cardiff sowie beim Blenheim Palace Festival in Oxford, bevor es weiter aufs europäische Festland gehen sollte. Das Tourfinale war für den 26. Juli im italienischen Udine angesetzt. Doch vergangene Woche gab Young bekannt, dass er die gesamte Tour absagt. Auf seiner Website schrieb er: „Ich habe beschlossen, eine Pause einzulegen, und werde diesmal nicht durch Europa touren. Danke an alle, die Tickets gekauft haben. Es tut mir leid, euch zu enttäuschen, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ich liebe es, LIVE zu spielen und mit euch und den Chrome Hearts zusammen zu sein. LOVE Neil – bleibt gesund.“

Neil, der im November 80 Jahre alt wurde, hatte kürzlich eingeräumt, dass er sich jahrelang vor diesem runden Geburtstag gefürchtet habe. Inzwischen habe er jedoch seinen Frieden damit geschlossen und entschieden, dass es „keine Rolle mehr spielt“. In einem Live-Zoom-Chat mit Fans im Januar erklärte er: „Ich dachte, ich würde Angst haben. Ich hatte mein ganzes Leben lang Angst davor, 80 zu werden – bis ich 80 war. Und dann dachte ich: ‚Ich bin 80. Na und? Wen interessiert’s?‘ Es spielt keine Rolle mehr. Viele Dinge, die früher wichtig waren, sind es jetzt nicht mehr.“