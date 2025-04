Stars Hilaria Baldwin: Darum wollte sie Bruststraffung nach sieben Kindern

Hilaria Baldwin at Ripple of Hope Award Gala NY Dec 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.04.2025, 11:00 Uhr

Hilaria Baldwin fühlte sich, als wäre ihr Körper nicht mehr ihr eigener, nachdem sie sieben Kinder bekommen hatte.

Die 41-jährige Unternehmerin ist Mutter von Carmen (11), Rafael (9), Leonardo (8), Romeo (6), Eduardo und María (4) und Ilaria (2), die sie mit ihrem Ehemann Alec Baldwin hat. Nach ihrem siebten Kind beschloss sie, sich für eine Bruststraffung unters Messer zu legen, weil sie sich wieder „okay“ fühlen wollte.

In der neuesten Folge ihrer TLC-Reality-Show ‚The Baldwins‘ erklärte sie: „Da ich so lange gestillt habe, war es eines dieser Dinge, die ich beschlossen habe, ein bisschen aufzufrischen. Ich bin seit über einem Jahrzehnt schwanger und/oder stille. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich nicht schwanger bin und/oder stille, seit ich Kinder habe.“ Sie habe sich auf eine bestimmte Art und Weise an ihren Körper gewöhnt, allerdings durch das viele Stillen auch das Gefühl gehabt, ihren Körper zu verlieren. „Es fühlte sich fast so an, als wäre mein Körper nicht mehr mein Körper, weil ich so daran gewöhnt war, dass mein Körper auf eine bestimmte Weise existierte. Es ging nur darum, dass ich mich okay fühle, und das ist in Ordnung.“

Die Yogalehrerin erklärte dann, dass sie, wenn es um „Eitelkeit“ geht, besonders auf ihre älteste Tochter achtet. Sie möchte nicht, dass sie oder ihre anderen Kinder das Gefühl haben, dass sie sich auf eine „bestimmte Weise“ anpassen müssen, unter anderem auch, weil sie selbst in ihrem Leben viele „Selbstzweifel und Kritik“ ertragen musste. Sie sagte: „Jedes Mal, wenn ich etwas im Bereich der Eitelkeit tue, möchte ich nicht, dass sie das Gefühl haben, dass sie einem bestimmten Bild entsprechen müssen. Und ich möchte versuchen, Carmen zu schützen, weil ich viele Selbstzweifel erlebt und mir die Kritik mehr angehört habe, als ich es hätte tun sollen.“