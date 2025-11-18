Stars Alec Baldwin: Kritik wegen TV-Besuch, während er Aussage verweigert

Alec Baldwin at Torino Film Festival - Getty - November 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.11.2025, 14:00 Uhr

Alec Baldwin ist kritisiert worden, weil er das Set von ‚Dancing With the Stars‘ besucht hat, während er sich aus zeitlichen Gründen weigert, für eine Aussage zur Verfügung zu stehen.

Der 67-jährige Schauspieler wird seit März gebeten, sich für ein formelles Interview mit Anwälten von Serge Svetnoy – einem Beleuchter am Set des Films ‚Rust‘ – zur Verfügung zu stellen. Er hat jedoch monatelang behauptet, er sei nicht verfügbar. Allerdings hatte er stattdessen Zeit, nach Los Angeles zu reisen, um seiner Frau Hilaria Baldwin bei ihrem Auftritt in der ABC-Tanzshow zuzusehen.

Svetnoys Anwalt schrieb in Dokumenten, die ‚Us Weekly‘ vorliegen: „In jedem Fall haben [Alec und die anderen Beklagten] behauptet, nicht verfügbar zu sein oder sich einfach geweigert auszusagen.“ Es wird weiter behauptet, es habe mehrere Verschiebungen wegen der „Bitten um berufliche Rücksichtnahme“ des früheren ’30 Rock‘-Stars gegeben. Die Dokumente weisen darauf hin: „Obwohl er behauptete, während des größten Teils des Septembers 2025 beruflich eingespannt zu sein, reiste Alec nach Los Angeles, Kalifornien, um an der Aufzeichnung einer Folge von ‚Dancing With the Stars‘ teilzunehmen, um seine Frau zu unterstützen.“ Der Anwalt fügte hinzu: „Was hat [Alec] in den letzten sechs Monaten getan, um diese Aussage voranzubringen? [Svetnoy] war geduldig und hat mit [Alecs] Anwälten bei jedem Schritt kooperiert. Das kann nicht bestritten werden.“ Der Jurist zitiert danach das weit verbreitete Sprichwort von Albert Einstein, dass die ‚Definition von Wahnsinn‘ sei, immer wieder dasselbe zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten: „[Svetnoy] beantragt nun, diesen Kreislauf des Wahnsinns zu durchbrechen.“

Alec Baldwin hatte zuvor das Gericht gebeten, anzuordnen, dass er nur für eine einzige Aussage erscheinen müsse, die sowohl in der Klage des Beleuchters als auch in einer weiteren Klage im Zusammenhang mit dem tödlichen Schuss am Set von ‚Rust‘ verwendet werden könne.

Der ‚Mission: Impossible – Rogue Nation‘-Star hatte eine Requisitenwaffe in der Hand, als diese sich entlud und die Kamerafrau Halyna Hutchins tötete sowie Regisseur Joel Souza verletzte. Serge leitete 2021 rechtliche Schritte gegen Alec ein – der bestritten hat, den Abzug betätigt zu haben – und warf ihm vor, emotionalen Stress verursacht zu haben, weil er traumatisiert gewesen sei, nachdem er gesehen hatte, wie seine Freundin tödlich getroffen wurde. Der ‚Boss Baby‘-Star hat alle Vorwürfe eines Fehlverhaltens zurückgewiesen.