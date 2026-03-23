Musik Alex Warren nach Grammy-Auftritt: ‚Ich dachte, meine Karriere sei vorbei‘

Alex Warren - Grammys 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.03.2026, 13:19 Uhr

Alex Warren befürchtete, seine Karriere sei vorbei, nachdem er bei den Grammy Awards aufgetreten war.

Der 25-jährige Sänger hatte während seines Auftritts bei der jüngsten Preisverleihung mit technischen Problemen zu kämpfen. Alex gab deshalb später zu, dass er um seine Zukunft in der Musikindustrie fürchtete.

„Ich war wirklich überrascht, wie viele Leute an diesem Tag auf mich zugekommen sind“, sagte er gegenüber ‚People‘. Alex befürchtete, nach seinem chaotischen Auftritt einen Shitstorm zu bekommen, weil der Auftritt nicht so reibungslos ablief, wie er und auch die Fans es sich gewünscht hätten. Stattdessen stellte er fest, dass Anhänger und Kritiker viel verständnisvoller reagierten, als er erwartet hatte. Er sagte: „Ich glaube, wenn man in solchen Situationen ist und all diese wichtigen Leute da sind, denkt man irgendwie einfach … ich komme in diesen Raum und habe das Gefühl, dass mich aus irgendeinem Grund alle hassen.“

Zuvor hatte Alex im Podcast ‚Call Her Daddy‘ über die Situation gesprochen und seine Grammy-Erfahrung als „erschreckend“ beschrieben. Der Sänger erklärte, dass seine Proben „perfekt“ gewesen seien und er bis heute nicht genau wisse, was passiert ist. „Sie sagen: ’30 Sekunden.‘ Und ich sage: ‚Ich höre nichts. Ich kann mich selbst nicht hören.‘ Und der Typ sagt: ‚Es ist Live-TV, 25 Sekunden.‘ Und ich sage: ‚Leute, irgendwas stimmt nicht.‘ Plötzlich wird etwas in mein linkes Ohr geblasen, und im rechten höre ich nichts, und ich sage: ‚Leute, ich kann nichts hören.'“

Alex‘ Team hinter den Kulissen versuchte sein Bestes, um die Probleme zu lösen, aber nichts schien zu funktionieren. Er fügte hinzu: „Ich fange an zu singen, und alles, was ich höre, kommt aus dem anderen Raum – als wäre da ein Publikumsmikrofon eingeschaltet oder so. Als ich dann in den Flur komme – es gibt da einen Flur während des Auftritts –, bekomme ich wieder dieses laute Signal im linken Ohr, also höre ich nur links.“ Es gab keinen Mix, weshalb der Sänger nur seine Stimme gehört habe – und zwar extrem laut. „Ich gehe die Stufen runter, und plötzlich höre ich ein Echo im rechten Ohr, also nehme ich den Hörer raus – und das hat es noch schlimmer gemacht, dummerweise.“