Stars Alison Brie: Engen Kontakt zu ihren ‘Community’-Kollegen

Alison Brie - April 2024 - Avalon - Fashion Trust US Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.10.2024, 09:00 Uhr

Alison Brie schreibt ihren ‘Community’-Kollegen „die ganze Zeit“.

Die 41-jährige Schauspielerin spielte von 2009 bis 2015 die Annie Edison in der beliebten TV-Sitcom, und Alison Brie hat jetzt verraten, dass sie immer noch mit vielen ihrer ehemaligen Kollegen in Kontakt steht.

Die brünette Schönheit, die mit Dave Franco verheiratet ist, die in der Serie an der Seite von Donald Glover, Ken Jeong, Joel McHale, Yvette Nicole Brown, Danny Pudi und Gillian Jacobs spielte, erzählte gegenüber ‘People‘: „Wir schreiben uns die ganze Zeit. Es ist die ganze Hauptbande. Ich würde sagen, dass es meistens eine Happy-Birthday-Kette ist, und in zweiter Linie eine ‚Glückwunsch zu diesem coolen Job’-Kette. Aber ab und zu schicken wir auch lustige Memes oder Bilder von uns selbst, wenn wir uns treffen oder zusammen abhängen. Zwei von uns gehen wandern und schicken dann eine SMS an die Gruppe, um zu sagen: ‚Ich liebe euch, Leute. Und alle werden neidisch. Warum seid ihr auf einer Wanderung und wir nicht dabei?’“

Donald (41) war bereits in der TV-Show zu sehen, bevor er mit seinem Rap-Alter-Ego Childish Gambino auftrat. Und Alison gestand, dass sie von den musikalischen Talenten ihres Co-Stars überrascht war und zugab, dass sie nicht wusste, wie ehrgeizig er war.