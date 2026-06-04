Stars Camila Cabello soll sich von ihrem Freund getrennt haben

Camila Cabello - Rabanne - Paris Fashion Week RTW Spring 2025 - Front Row - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.06.2026, 09:30 Uhr

Camila Cabello soll sich von ihrem Freund getrennt haben.

Camila Cabello soll Berichten zufolge ihre Beziehung beendet haben.

Die 29-jährige Popsängerin und der Unternehmer Henry Junior Chalhoub sollen sich auseinandergelebt haben und beschlossen haben, ihre 18-monatige Beziehung zu beenden. Ein Insider sagte der Kolumne ‚Bizarre‘ der Zeitung ‚The Sun‘: „Camila und Henry haben ein ehrliches Gespräch geführt und sind zu dem Schluss gekommen, dass sie die Beziehung beenden sollten. Sie hatten viel Spaß zusammen, solange es dauerte, aber es sollte einfach nicht sein. Die Trennung ist noch sehr frisch, aber beide gehen nun als Singles in den Sommer.“

Camila und Henry, dessen Vermögen Berichten zufolge auf rund 1,2 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, da seine Familie die in Dubai ansässige Luxusmode-Vertriebsfirma Chalhoub Group besitzt, wurden zuletzt im April beim Musikfestival Coachella im Empire Polo Club in Indio, Kalifornien, gemeinsam gesehen. Das Paar soll sich im November 2024 auf einer Afterparty einer Elie-Saab-Modenschau in Saudi-Arabien kennengelernt haben. Einige Monate später wurden sie während eines Aufenthalts auf St. Barts Händchen haltend fotografiert. Im Juli 2025 schrieb die ‚Havana‘-Interpretin in der Bildunterschrift eines Foto-Karussells, das unter anderem ein Bild zeigte, auf dem sie die Hand eines Mannes hält, dass sie sich „verliebt“ habe. Die Fotos dokumentierten ihren romantischen Urlaub auf Ibiza. Die Bildunterschrift lautete: „Sich verlieben. Stundenlang Romane lesen. Gitarre üben. Tomaten in allen Farben essen, die Hand aus dem Autofenster halten und mit dem Wind spielen.“

Vor Henry war Camila mit dem Sänger und Songwriter Shawn Mendes (27) liiert. Die beiden waren zweieinhalb Jahre zusammen, bevor sie sich im November 2021 trennten. 2023 kamen sie kurzzeitig wieder zusammen. Außerdem war Camila zuvor mit dem Beziehungscoach Matthew Hussey liiert. Bereits 2017 sprach die ‚Señorita‘-Interpretin darüber, warum sie ihr Liebesleben privat halten möchte. Dem Magazin ‚Latina‘ sagte sie: „Ich verstehe, warum Menschen sich für mein Liebesleben interessieren, aber ich möchte diesen Teil von mir nicht preisgeben, weil er der wichtigste Teil meines Lebens ist.“