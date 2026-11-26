Stars Allison Mack erinnert sich an ‚unangemessene Ausbeutung‘ während Karriere als Kinderdarstellerin

Allison Mack - July 2023 - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.11.2026, 18:00 Uhr

Allison Mack hat behauptet, dass ein Regisseur mit ihr geflirtet habe, als sie gerade einmal 14 Jahre alt war.

Die ‚Smallville‘-Schauspielerin begann bereits als Kind mit der Schauspielerei und sei in jungen Jahren wiederholt „unangemessener Ausbeutung“ ausgesetzt gewesen. In Mariana van Zellers Podcast ‚The Hidden Third‘ sprach die heute 44-Jährige über ihre schwierigen Erfahrungen. Sie habe 1986 mit der Schauspielerei begonnen und bereits im Alter von etwa zwölf Jahren unangemessenes Verhalten erlebt. Besonders einschneidend seien die Erlebnisse zwei Jahre später gewesen.

„Ich arbeitete mit 14 Jahren an einer Fernsehserie, und der Regisseur mochte mich und flirtete sehr offensiv und unverhohlen mit mir. Ich war 14, naiv und genoss die Aufmerksamkeit“, erinnerte sich Mack. In der namentlich nicht genannten Serie verkörperte sie eine Figur, die eine Affäre mit einem verheirateten Mann hatte. Ein Produzent habe ihr damals vorgeworfen, sich gegenüber männlichen Crewmitgliedern unangemessen zu verhalten. Gemeinsam mit ihrer Mutter sei sie in dessen Büro gerufen worden. Außerhalb der Dreharbeiten sollte sie sich fortan ausschließlich in ihrem Wohnwagen oder im Unterrichtsraum aufhalten und nicht mehr mit den männlichen Mitarbeitern sprechen. „Ich hatte erst ein Jahr zuvor meinen ersten Kuss gehabt, aber ich nahm das so auf: ‚Oh mein Gott, ich bin schlecht und tue diese schlimmen Dinge'“, erklärte die Schauspielerin.

Infolge dieser Erfahrungen habe Mack ein kompliziertes Verhältnis zu ihrer eigenen Sexualität entwickelt. Einerseits habe sie darin eine Möglichkeit gesehen, Aufmerksamkeit zu bekommen und beruflich erfolgreich zu sein. Andererseits sei ihr vermittelt worden, dass ihre Sexualität etwas Gefährliches sei. „Es fühlte sich sehr zweckorientiert, sehr distanziert und sehr funktional an, und damit waren keinerlei Erfahrungen von Intimität oder Lust verbunden“, beschrieb Mack die langfristigen Auswirkungen ihrer damaligen Erlebnisse.