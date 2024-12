Mit Carlo Ljubek Alte und neue „Tatort“-Kommissare beim Budenzauber des BR

Carlo Ljubek, Ferdinand Hofer, Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec (v.l.n.r.) beim BR Budenzauber 2024. (lau/spot)

SpotOn News | 03.12.2024, 15:51 Uhr

Beim Budenzauber des Bayerischen Rundfunk gab sich die Prominenz die Ehre. Mit dabei waren auch die scheidenden "Tatort"-Kommissare Nemec und Wachtveitl sowie Nachfolger Carlo Ljubek.

Der Bayerische Rundfunk lud am Montagabend (2. Dezember) einmal mehr zum besinnlich-festlichen Jahresausklang. Rund 300 prominente Gäste aus dem gesamten Freistaat erschienen laut Senderangaben zu dem Event. Mit dabei auf dem BR-Gelände in München-Freimann waren unter anderem die scheidenden "Tatort"-Kommissare Miroslav Nemec (70) und Udo Wachtveitl (66), ihr Nachfolger Carlo Ljubek (48) sowie Ferdinand Hofer (31), der für Kontinuität in der Mordkommission München sorgen wird.

Ljubek beerbt die Figuren Batic und Leitmayr bekanntermaßen ab 2026 als Kriminalhauptkommissar Nikola Buvak, während Hofer auch weiterhin als Kriminaloberkommissar Kalli Hammermann mit von der Partie sein wird. Für die beliebten Nemec und Wachtveitl ist indes bald nach 35 Dienstjahren und 100 Fällen Schluss. Mit ihren Nachfolgern posierten die beiden "Tatort"-Allstars für die Fotografen.

Das Duo Ljubek/Hofer wird eine erprobte Konstellation im Münchner "Tatort" weiterführen: Genau wie bei Nemec und Wachtveitl treffen hier jugoslawische Wurzeln auf original bayerische. Der erste Fall mit den neuen Kommissaren wird voraussichtlich Ende 2025 gedreht werden.

Neben den TV-Stars war auch jede Menge Prominenz aus Politik, Medien, Wirtschaft und Kultur beim Budenzauber des BR vertreten. So begrüßte Intendantin Katja Wildermuth (59) unter anderem Landtagspräsidentin Ilse Aigner (59), Skilegende Christian Neureuther (75) und den bekannten, in Augsburg geborenen Schauspieler Michael Brandner (73, "Hubert ohne Staller").

Auch die Schauspielstars Jutta Speidel (70), Wolfgang Fierek (73) sowie Kabarettist Stephan Zinner (50) gehörten – neben anderen – zu den Gästen. "Tatort"-Star Hofer war indes als große Überraschung auch Teil des gebotenen Bühnenprogramms. Mit der BR-All-Star-Band, bestehend aus Musikern, Kabarettisten und Schauspielern, zeigte er sein musikalisches Können.

"What a night", schwärmte Hofer in seinen Instagram-Stories.