Stars Alvaro Soler zweifelte an seinen Vaterqualitäten

Alvaro Soler - 14.07.2017 Leipzig, MDR Talkshow "Riverboat" - dpa-Zentralbild BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.10.2025, 14:00 Uhr

Der spanische Sänger überrascht mit unerwarteten Worten zu seiner Vaterrolle.

Alvaro Soler gesteht, dass er nie einen großen Kinderwunsch hatte.

Der Sänger wurde im Juli 2024 zum ersten Mal Vater. Seine Frau Melanie Kroll brachte ein Mädchen zur Welt. Nun überrascht der Spanier mit einem offenen Geständnis: Vor der Geburt seiner Tochter gehörte das Papasein nie zu seinen brennenden Lebenszielen.

„Ich war jetzt nicht so derjenige, der direkt an Kinder die ganze Zeit gedacht hat. Ich fand die Vorstellung super schön, aber es war nicht so: ‚Boah, mein [größter] Traum auf der ganzen Welt ist [es] Vater zu sein!‘ Also das muss ich auch ganz ehrlich sagen“, verriet der 34-Jährige im ‚ELTERNgespräch‘-Podcast.

Dabei stützte er sich vor allem auf Erfahrungen mit anderen Kleinkindern. „Ich dachte: ‚Ja, süß, aber voll anstrengend'“, erzählte der ‚Sofia‘-Interpret. Alvaro erinnerte sich an ein besonders einprägsames Erlebnis zurück. Als er mit einer Bekannten im Auto unterwegs war, weinte ihr Baby 40 Minuten lang durchgehend. Zu der Zeit war Melanie bereits schwanger, und der Musiker habe gedacht: „F***, ich bin noch nicht bereit dafür!“

Mit der Geburt seiner Tochter lösten sich diese Zweifel in Luft auf. Heute geht Alvaro ganz in seiner Vaterrolle auf. „Wenn du dein eigenes Kind hast, ist es nochmal voll anders“, erklärte er. „Es hat nichts mit dem zu tun, was du davor gesehen hast.“ Der ‚The Voice Kids‘-Juror nahm seine Kleine sogar schon mit ins Tonstudio, als er Aufnahmen für ‚Die Schlümpfe: Der große Kinofilm‘ machte. „Das ist schon ein Life-Goal, das kann man nicht leicht toppen“, schwärmte er.