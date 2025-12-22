Stars Amanda Seyfried geriet zu Beginn ihrer Karriere mit ‚einigen älteren Schauspielerinnen‘ aneinander

Amanda Seyfried offenbart, dass sie zu Beginn ihrer Karriere Spannungen mit einigen älteren Schauspielerinnen erlebte.

Der ‚Mamma Mia!‘-Star blickte während eines Auftritts bei der ‚Collider’s Ladies Night‘ auf seine frühen Jahre in Hollywood zurück und räumte ein, dass nicht alle Begegnungen mit etablierteren Darstellerinnen positiv gewesen seien. Die Schauspielerin bezeichnete diese Erfahrungen als sowohl „enttäuschend“ als auch „verletzend“ und fügte hinzu, dass das Verhalten damals besonders verwirrend gewesen sei, da sie selbst noch dabei war, ihren Platz in der Branche zu finden.

„Ich war so jung. Ich bin keine Bedrohung – also was konnte es sein? Und nicht oft, aber oft genug. Und ich möchte niemals so jemand für andere sein. Ich denke, gemeinsam sind wir besser“, betonte sie. Amanda erklärte weiter, dass sie sich heute bewusst bemühe, jüngere Kolleginnen zu unterstützen. Sie beschrieb sich selbst als „offenes Buch“, das jederzeit bereit sei, Ratschläge zu geben. „Ich bin die Erste, die für jemanden Partei ergreift – besonders wenn jemand sagt: ‚Was soll ich tun?‘ Und das liebe ich“, sagte sie.

Dazu gehört auch ihre ‚The Housemaid‘-Kollegin Sydney Sweeney, der gegenüber sich Amanda „beschützend“ fühle. „Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich eine gute Antwort hätte, wenn sie zu mir käme, und ich weiß, dass sie mir vertraut. In dem Moment, als ich sie kennengelernt habe, dachte ich: ‚Ich würde alles für dich tun'“, erzählte die blonde Schönheit.