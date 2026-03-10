Stars Amira Aly erntet Kritik für Dubai-Urlaub

Amira Pocher attends the kinderTag Berlin Spet 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.03.2026, 14:00 Uhr

Die Moderatorin macht eigenen Angaben zufolge "sehr, sehr selten" Urlaub in Dubai - ihre Kollegin ist trotzdem entsetzt.

Amira Aly wird wegen ihrer Dubai-Reisen von ihrer Podcast-Partnerin Paula Lambert kritisiert.

In ihrem gemeinsamen Podcast ‚Iced Macho Latto‘ hatten die beiden Moderatorinnen eine kleine Meinungsverschiedenheit. Zunächst sprach Amira über die zahlreichen Influencer, die sich nach Angriffen durch den Iran positiv über Dubai äußerten. „Alle haben das Gleiche gesagt: ‚Ich fühle mich sicher, Dubai hat ein super Abwehrsystem, Dubai wird ja nicht direkt attackiert, ich vertraue Dubai und der Regierung …'“, berichtete die 33-Jährige. Das sei „ziemlich auffällig“ gewesen – „so sehr, dass man schon vermutet, dass die einen kleinen Maulkorb bekommen haben.“

Ihre Podcast-Kollegin äußerte daraufhin kritische Worte über Dubai. „Man lebt halt nicht in einer Diktatur, ohne dass es Konsequenzen hat“, sagte sie. Aufenthalte in Dubai sieht sie vor allem für Unterstützer der LGBTQ+-Community problematisch. Amira fügte hinzu, dass Dubai Delikte „sehr hart“ bestrafe – trotzdem gebe es immer wieder Verbrechen. „Jetzt muss ich aufpassen – nicht, dass ich hier gebannt werde und bei der nächsten Dubai-Reise in den Knast gehe“, scherzte die zweifache Mutter.

Als Paula erklärte, dass manche Länder in solchen Fällen sogar Einreiseverbote verhängen würden, witzelte Amira: „Dann schneiden wir das lieber raus – weil Urlaub ist ja schon ab und zu mal gut!“ Ihre Kollegin war anderer Meinung: „Man kann in Dubai keinen Urlaub machen!“ Amira warf ein, dass sie „sehr, sehr selten“ dort Urlaub mache: „Nur in äußersten Notfällen.“ Das ließ Paula jedoch nicht gelten. „Sehr selten, Amira?! Ganz ehrlich? Das geht gar nicht!“, zeigte sie sich fassungslos.

Die Ex-Frau von Oliver Pocher verteidigte sich mit dem Einwurf, dass sie nicht die einzige Dubai-Urlauberin sei. „Jeder fährt dort trotzdem hin und macht dort Urlaub. Es ist halt einfach eine Wettergarantie und keine große Zeitumstellung“, erklärte sie. Insgesamt versuche Amira aber, auf Reisen in das Emirat zu verzichten.