Amira Aly spricht im Podcast ‚M – wie Marlene‘ ganz ehrlich über ihre Gefühlslage.

Obwohl die Moderatorin seit eineinhalb Jahren mit ihrem Partner Christian Düren (35) zusammenlebt und die beiden gemeinsam in Köln ein Zuhause gefunden haben, begleitet sie ein anhaltendes Gefühl innerer Unsicherheit. So beschreibt sie ihre tiefliegenden Ängste: „Mir wird immer was vorgemacht und irgendwann mal kommt der große Knall.“ Laut Amira gebe es für diese Gefühle keinen konkreten Anlass – doch die Skepsis sei dennoch spürbar.

Die Wurzeln ihrer Zweifel sieht die zweifache Mutter in ihrer Kindheit. Ihr Vater verließ die Familie als sie erst drei Jahre alt war, wodurch ihre Mutter sie und ihren Bruder allein großzog. „Ein Bild, das ich auch haben wollte“ – nämlich einen Vater, der seine Tochter auf den Schultern trägt – habe sich früh eingeprägt, so Amira weiter. Die Abwesenheit des Vaters habe tiefe Spuren hinterlassen und wirke bis heute nach.

Trotz der emotionalen Vorbelastung befindet sich die Podcasterin seit längerem in einer gesunden Beziehung, die sie als gefestigt bezeichnen würde. Wie unter anderem ‚Promiflash‘ berichtet, denken Amira und Christian sogar bereits über gemeinsamen Nachwuchs nach und zeigen sich bereit für den nächsten Schritt – obwohl Christians Beruf ihn regelmäßig auf Reisen schickt, was der Familiengründung im Wege stehe. „Auf jeden Fall möchte er auch eine Familie haben. Wir sind ja natürlich seine Familie. Aber es ist schon ein Kinderwunsch da. Mal schauen, wann“, erklärte sie im Podcast-Talk auf die Frage nach weiteren Kindern.